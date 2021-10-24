台南1間複合式飲料店日前在門上張貼徵才訊息寫下「各位漂亮女森（女生）看過來」，遭民眾檢舉有性別歧視、性別設定意味，勞工局因此開罰10萬元；業者提出行政訴訟後稱工讀生在製作文宣時將「女紳」寫成「女森」，原意有男生意思，但遭法院駁回，維持開罰10萬，業者直呼實在不合理。

根據東森新聞報導，該間飲料店業者日前因為要張貼徵才訊息，請工讀生幫忙用電腦製作文宣，並寫上「各位漂亮女森看過來，只要你願意，沒有經驗沒關係，歡迎加入我們」，文宣貼在店家外頭曝光後，遭到民眾拍照檢舉違反性別工作平等法，勞工局獲知後開罰10萬元，但業者認為罰金太重，決定申訴。

業者認為僅是1張由工讀生製作的徵才文宣，就要開罰10萬元相當不合理，在法庭上宣稱工讀生是將「女森」（女生）搞錯字，應是「女紳」，也有男生含意，但此說法遭法官駁回、維持原判決開罰10萬，讓業者相當不服決定再上訴，業者強調「他可以罰10萬元，為什麼不給我罰1萬元」。

對此，台南市勞工局回應，現在許多廣告都充斥著隱含性別內容，例如司機叔叔、洗碗阿姨等，雖然沒有特別提到男女，但已是針對特定性別、涉及性別歧視；根據性別工作平等法第7條至第11條，以及就業服務法第5條規定，如果事業單位以和工作無關的特質，影響求職者或受僱者的工作權益，就能開罰30萬以上至150萬元以下罰鍰。