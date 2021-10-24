金曲歌王蕭敬騰（老蕭）在台北東區開日本高級料理店，防疫期間推出便當，卻遭因販毒被捕的電競冠軍Toyz以「美食公道伯」身分在YouTube節目給予負評，忍不住酸對方沒資格跟他說話。對此，Toyz最大死對頭統神在直播中要蕭敬騰閉嘴，質疑對方根本是在打落水狗。

原來Toyz今年7月開箱蕭敬騰的日式餐廳防疫便當，儘管有說出好吃的部份，但綜觀其他食材的處理和整體價格，Toyz大呼失望，批評便當菜色很無聊，女友奈奈吃完鰻魚飯後，也點出醬汁不夠多、魚肉刺沒挑乾淨等缺點。

事隔三個月，蕭敬騰22日受訪時首度針對此事回應：「我從沒看過他的影片，會知道這件事是因為我同事去看，如果他說的東西是屁，我們為什麼要去聽、要去看。」他坦言一開始不知道是否該去處理負評還是無視，和公司討論後決定冷處理，更批Toyz：「他不是我的敵人、他是空氣，而且他也被抓去關了，現在應該尿尿也不好尿，吃飯也不好吃，保護自己很重要，不要變得跟他一樣level，我不需要花一分力跟他說話，他沒資格跟我說話。」同時心疼工作夥伴無端遭到攻擊。

統神在直播中罵蕭敬騰，質疑對方趁Toyz被逮捕時打落水狗。（圖／YouTube）

想不到統神看到這篇新聞後，在實況直播中公開罵蕭敬騰：「他確實不是你的敵人，他是我的敵人啊，而且已經被我打爆了，蕭敬騰給我閉嘴，關你屁事啊！」統神氣憤的表示，這件事情早在3、4個月前就被燒，蕭敬騰等到現在才用一種老大姿態首度回應，統神怒罵：「你是誰啊！去唱你的歌啦！滾一邊去」質疑蕭敬騰「別人事大了，你躲在旁邊，別人落水了，你在那邊打落水狗」，嗆他不配當Toyz的敵人，只有自己夠資格。

【統神】Toyz是我的敵人，蕭敬騰給我閉嘴

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