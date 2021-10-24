新北市瑞芳區鼻頭漁港今天出現一位嬌客，引起當地民眾關注，原來一隻小海豹疑似與海豹媽媽走失，逕自在漁港來回游動，民眾見狀也不解怎麼會有海豹出現，新北市動保處接獲通報，明天將下水搜索將小海豹帶回安置。

臉書粉專「Ocean Love Dive Club。海洋 樂潛水俱樂部」今在臉書分享小海豹的照片，表示在鼻頭漁港發現不該在亞熱帶出現的海豹，還有超過30以上的遊客與居民目睹，一度誤以為是小狗在游泳，之後海豹持續逗留在鄰近區域，沒有游向大海，也通知動保處到場確認。

貼文引起網友討論，沒想到海豹會出現在台灣近海，「海洋充滿驚喜」、「早上我朋友在水湳漁港看到他⋯」、「天啊好擔心噢，是不是迷航了」、「幾年前我在八斗子釣白帶就有看過，但都沒人相信」，還有人懷疑是「從海洋世界裡面逃脫出來的吧」。

新北市動保處今派員查證，親眼看見海豹爬上碼頭旁的木架休息，確認在漁港徘徊的是隻小海豹，身長僅約60公分，疑為仍在哺乳期的小海豹，推斷不可能離父母太遠，不過除了小海豹外，並未發現附近有其他海豹的蹤跡。

動保處表示，海豹屬外來種，加上生存環境等因素，不太可能在台灣近海出現，牠們生活環境應該在北太平洋等地，小海豹出現的原因仍需要調查，明天將動員潛水人員下水圍捕，送往野柳海洋世界緊急安置，確保小海豹生命安全。