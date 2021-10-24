台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，同樣正面臨第二階段連署罷免的台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐呼籲國民黨主席朱立倫，「冷靜思考，適可而止」。不過，網友回應林昶佐「怕了？」

針對陳柏惟罷免案結果出爐，林昶佐在臉書表示，尊重這27％民意的決定，也必須正視這一年多來，國民黨在地方四處掀起報復性罷免。因此必須用更大的智慧與耐心，來團結更多的人，化解極端對立。

面對自己的罷免案，林昶佐呼籲朱立倫，「冷靜思考，適可而止」，若國民黨執意要繼續下去，我們別無選擇，只能用盡全力守護這片土地，我們的家園。

對此，網友指出，「怕了？」「要罷免你的是我們萬華人，不是朱立倫，搞不清楚。建議被罷後，重選大安文山區議員，那邊你比較熟」、「中央疫情指揮中心說萬華是破口萬華肺炎，你竟然選擇沉默？」「請想想為什麼人家要罷免你吧！不要拿報復來抹黑別人」、「萬華為你背了多大污名！」