温貞菱擔任高雄電影節國際短片頒獎典禮「亞洲新浪潮獎」頒獎人。（雄影提供）

黃詩柔《水中的女孩》拿到高雄電影節國際短片競賽「台灣組金火球大獎」。（雄影提供）

黃鐙輝、姚以緹24日在高雄電影節主持短片競賽頒獎典禮，2人中午按照原訂計劃從台北南下，沒想到遇上芮氏規模6.5地震影響而延誤活動，姚以緹驚魂未定表示：「我一上車其實就昏睡了，是被手機警報聲叫醒發現整個車廂都在響警報，很嚇人！」同車的黃鐙輝當下則在準備主持稿，也在臉書和粉絲報平安。

地震發生當下，他們卡在車廂內等了將近1小時，黃鐙輝說：「我本來想說完蛋了，很怕典禮受影響，原本還很怕高鐵『倒退嚕』。」常坐高鐵的他，解釋自己不是第一次乘車時遇地震，「我有次搭到一半，聽到廣播說因為安全起見，所以直接同一輛車往回開，被載回台北」。影展大使温貞菱行程同樣受地震影響，當時在梳化的她十分淡定，反倒被經紀人的驚叫而嚇到。

黃鐙輝和姚以緹皆首次主持頒獎典禮，不過先前都有主持節目經驗的他們，默契十足，問起在典禮上若發生突發狀況要如何解套？黃鐙輝：「我會叫大家注意安全，當現場的疏散指揮官吧！因為就我手上有麥克風，請大家冷靜一點。」

2021高雄電影節國際短片競賽今也公布總獎金超過 120萬新台幣之多項大獎，其中台灣組最大獎金火球大獎為動畫作品《水中的女孩》；《出賽》則擊敗世界各國39 部精彩作品，獲國際組金火球大獎；VR金火球大獎則為《愛在失重時》；《霧中》獲選「VR評審團特別提及獎」。

黃詩柔執導的《水中的女孩》巧妙以脫落的壁癌刻畫女性失去愛情後的自我療癒過程，她上台時感動落淚表示：「謝謝高雄電影節，給我莫大肯定，我這三年幾乎隔絕跟外界聯繫，只為了完成《水中的女孩》，只能一張張畫，透過一筆筆堅持才有《水中的女孩》。謝謝一路幫助我的所有人，我一直有個夢想，帶爸媽到電影院看我的作品，感謝高雄電影節讓我的夢想成真，謝謝大家的支持，讓《水中的女孩》離開水面走上岸接受這個榮譽。」