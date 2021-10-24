大陸「鋼琴王子」李雲迪因為涉嫌嫖娼被行政拘留，演藝事業一夕之間全毀，最近網上就有人挖出一張舊照，合照主角有李雲迪之外，還有之前涉嫌強姦未成年女子被捕的吳亦凡，而坐在兩人中間的是大咖男星黃曉明，讓網友看了不禁笑稱這張合照是「黃曉明最想銷毀的照片」。

有網友挖出一張2016年的活動照片，只見黃曉明坐在中間，左右兩旁分別坐了吳亦凡、李雲迪，3人當時都穿上西裝，黃曉明還和李雲迪一起比出讚手勢，可如今吳亦凡、李雲迪都因捲入性醜聞被捕，讓不少網友看了打趣虧「左亦凡，右雲迪」、「曉明這下子你吳迪了」、「把自己打碼吧」、「發現這張吳亦凡跟李雲迪有點像耶」、「真左右為難」，舊照意外掀起熱議。

黃曉明被吳亦凡、李雲迪包夾的合照被挖出，眾網友都笑了。（圖／翻攝自微博）

李雲迪日前被官方證實涉嫖娼被捕，對象為29歲的陳姓女子，隨後更有陸媒報導指出，李雲迪其實今年上半年就因嫖娼被抓，只是當時消息未曝光，消息傳出震驚各界，而李雲迪被捕後，所有代言都被撤，露臉節目也全被下架或打碼播出，一夕從風度翩翩的鋼琴王子淪為劣跡藝人。

吳亦凡則是今年7月被網美都美竹踢爆用「酒桌選妃」方式誘姦多名女性，其中還有未成年，8月就被北京朝陽檢方以涉嫌強姦罪為由批准逮捕，不但所有大陸商務合作全部與其解約，就連個人微博、工作室微博都被官方直接強制關閉，事業全面崩壞。