台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投開票，最終以同意票77899票勝過不同意的73433票，罷免通過。曾預測「罷免案可能不過」的資深媒體人黃暐瀚24日對此表示，網友揶揄兩句，在情理之中，不過，他無法接受網友以「兩面人」、「假中立」、「不夠勇敢」、「想上綠媒」來嘲諷。他也強調，他有自己的堅持，但他也不會去批評別人的做法。

黃暐瀚24日在臉書貼文表示，刪Ｑ過關，與他的預測不同，網友要來揶揄兩句，也在情理之中。但評論員就是負責評論，網路上許多「兩面人」、「假中立」、「不夠勇敢」、「想上綠媒」的嘲諷，他無法接受，他甚至不會理會，直接拉黑。

黃暐瀚坦言，評論員就是評論員，他既未支持刪Ｑ，也沒反對刪Ｑ，陳柏惟、顏寬恒都上過他的節目，對他來說，都是等距。每個人都有自己設定的樣子，有人衝、有人軟、有激進、有溫和。他也從未幫政治人物站台，也不想為政治人物站台，他有自己的堅持，但他不會去批評別人的做法，因為每個人都可以選擇自己的模樣。

黃暐瀚接著表示，陳柏惟罷免案會過關，是因投票率衝破51%，內行人就會知道，如果不是投票率比預期多10％，罷免案並不會過。有人若說：「算不出投票率破五成，你就是遜」，他接受，但他想問這些網友，難道這麼神，早就知道投票率會是51%？

黃暐瀚還透露，媒體人陳揮文的「雞排小辣不要蔥」，是幾次在節目錄影時，他自己開口的，身為後輩，他也只能笑笑，如今陳柏惟罷免成功，他的個性是說到做到。昨天他在雅虎的電梯裡，當場要掏出100元，幫學長買雞排，但揮文哥一再推辭，罵他三八。100元的雞排，他還是出得起的，但是揮文哥不肯收。那些在網路上反覆留言：「暐瀚你欠揮文哥一片雞排」以及「你欠揮文哥60元」的人，這算造謠，會影響他跟揮文哥的關係。