將軍吼音樂節第2天邀來網路人氣R＆B女伶吳卓源開唱。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

將軍吼音樂節第2天邀來金曲新人？te壞特獻唱。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

將軍吼音樂節第2天舞台區及周邊觀賞區域有逾7300人次觀看。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

台南將軍吼音樂節第2天表演今天下午5點登場，演唱會結束後加碼6分鐘煙火秀，台南市長黃偉哲與民眾一同開心倒數，欣賞燦爛煙火秀，今日活動舞台區及周邊觀賞區域吸引逾7300人次觀看，截至晚間8時線上直播觀看人數也超過25萬人次。

黃偉哲表示，將軍吼成功吼進第10年，這兩天線上及現場已突破46萬人次觀看，將軍吼每一年都有更新更好的節目帶給大家，南市府會持續努力推出符合大家期望的活動內容，也期待明年再次安排精彩的煙火秀。

今天演唱會以「漁村海風文青音樂會」為主題，由實力派靈魂歌后閻弈格、全明星運動會微笑殺手潘君倫、全明星運動會饒舌歌手顏佑庭、金曲新人？te壞特、五月天阿信力挺的創作才子黃奕儒、網路人氣R＆B女伶吳卓源輪番熱情開唱，並由人氣創作金曲歌后魏如萱帶來精彩的壓軸演出。

晚上8時由市長黃偉哲、觀旅局長郭貞慧、雲頂郵輪集團副總裁劉曉寧及市議員陳昆和、周奕齊與現場民眾一起歡聲倒數，迎接6分多鐘的絢麗煙火秀。煙火施放時，民眾直稱真的太美，拿起手機或相機拍下煙火綻放的美麗畫面。

今年煙火秀以「希望之光」為主題，分為「對抗疫情、抗疫過程、抗疫艱辛、穩定疫情」等四個章節，藉由激昂高亢的配樂，喚起大家團結一心、同島一命、攜手抗疫的感動，2021將軍吼音樂節也在精彩的煙火秀後畫下完美句點，黃偉哲也與現場民眾相約明年見。