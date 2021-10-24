台灣人愛喝手搖飲，手搖飲店不斷推陳出新，不但飲品創新，連名字都越取悅怪，有網友反映，最近常看到一些諧音或髒話梗的店名，看了就完全不想進去，引起廣大共鳴，還有不少人抱怨，有的飲品名稱太奇葩，連唸出來都很困難，讓人一看菜單就瞬間不想買了。

原PO在《PTT》表示，很討厭一些奇葩的店名跟品項名稱，只是想點個餐或飲料，結果根本看不懂那是什麼，還要看說明才知道點的東西裡面有什麼，直呼「我只是想喝杯奶蓋青茶有那麼難嗎？」詢問大家是否有同感。

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「假掰店」、「我也討厭」、「不會去這些廢店」、「太長太gay掰的名字，我都只念前三個字，後面讓店員接下去」、「自以為好笑」、「超討厭的」、「有時候就乾脆直接不去」。

有網友指出，自己是飲料控，雖然有時候會想嚐鮮喝喝看一些沒喝過的，但一看到那些硬耍噱頭的名字，例如「QQ ㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」，就覺得還是算了，因為連講出來都覺得害羞，瞬間就不想買了。

還有網友說，有一些餐廳尤其是西餐，菜名長到感覺好像在念rap，令人說不出口，最後都只好用手指菜單，有些只看品項的話，有看跟沒看一樣，或者是一些取髒話及色情諧音的店名，光看就完全不會想去吃。