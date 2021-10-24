林忠正再爆：施明德連想看和艾琳達的結婚證書都不准。(圖/取自林忠正臉書)

前民進黨副祕書長林忠正日前爆料，民進黨某任黨主席是調查局臥底，前民進黨主席施明德宣稱是創黨主席江鵬堅，震驚綠營。林忠正今天再爆，施明德夫婦告訴他，檔案局不准施明德看他和艾琳達的結婚證書，痛批「政治檔案保密到荒誕不經！」

林忠正表示，他今天和施明德一家人通話，他提到促轉會要施自己去申請政治檔案。施明德及夫人告訴他，從2002年國家檔案局成立以來，他們一家人20年來一直多次申請調閲有關施的資料。每次申請就拖上幾個月，回覆的內容不是因為牽涉第三人而直接拒絕，就是塗去人名的加工資料。有時候國家檔案局就乾脆只給看包著資料的黃皮紙袋，不准打開。

他痛批，「真的是黑色的鬧劇！」簡單的説，當事人不能看自己的所有政治檔案，所有的人名和抓耙仔都被遮蓋。國家檔案局其實已經扭曲成國家保密局，專門掩飾真相的機構！就連施明德和艾琳達的結婚證書都不准施看，理由是這會牽涉到艾琳達的隱私權！「這夠荒謬吧！」

林忠正表示，事實上，多年來媒體也曾多次報導施明德看不到自己國家檔案局的檔案，只是當時潘朵拉的盒子還不能打開。現在盒子開了，促轉會邀請了100多位民進黨當朝權貴去看他們的檔案，包括相對年輕的學運世代，但就不曾公開通知或邀請奠定台灣民主化基礎的美麗島世代，例如施明德等許多前輩。「很勢利眼吧？」

他說，這對政治前輩是多麼的羞辱！他們和家人對真相的期待等了一輩子，比誰都想知道真相，但是得到卻是拒絕和「加工真相」的羞辱！林忠正呼籲，「打開潘朵拉的盒子吧！政治檔案不應該被民進黨政府搞成政治鬥爭的新工具！」