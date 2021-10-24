挖仔尾自然保護區可以體驗河口生態，和水筆仔、白鷺鷥合影。（八里區公所提供）

雙胞胎是到八里左岸必吃美食。（八里區公所提供）

我在巴黎左岸？八里左岸？來趟一個人的浪漫左岸之旅吧！受疫情影響不能出國而感到鬱悶嗎？隨著疫情趨緩，政府發放振興券帶動國旅復甦，新北市八里區公所以偽出國線上影片推薦八里不能不吃的在地美食，熱門打卡景點婚紗廣場，當然還有不能錯過的知性景點。讓你不用出國就能享受八里左岸迷人美食與浪漫知性之旅，不知不覺讓在家防疫的鬱悶心情，一瞬間就跟著開心起來。影片留言還可抽區公所特製環保時尚咖啡杯套。

區公所經建課李茂全課長表示，近期疫情趨緩，中央規定放寬，區公所為推動在地觀光，與八里左岸觀光發展協會及十三行博物館合作，提供不能錯過的八里左岸輕旅行影片。透過影片，介紹來到八里絕對不能錯過的美食、自然、知性的心靈饗宴，更是情侶、三五好友及家庭親子旅遊在後疫情放鬆充電的絕佳去處。

八里左岸觀光發展協會理事長邱毓奇指出，八里觀光產業今年因受疫情影響，尤其渡船頭周邊，許多店家生計受到影響，近期政府發放振興券，希望帶動國旅復甦，八里左岸只要有營業登記的商家皆可使用，另外八里左岸海堤竹筍餐廳、峇里水灣、三豐小吃店等店家亦可使用新北市振興加倍券，歡迎民眾來八里左岸享受新鮮的孔雀蛤、現炸酥香的雙胞胎配上甘甜的甘蔗汁，漫步在渡船頭沙灘欣賞淡水河畔享受悠閒時刻。

區長陳炳仲表示，新北加倍券即日起至10月31日提供新北市民登錄抽獎，另外還提供全台民眾登錄發票抽獎活動，消費滿300元，就能抽百萬休旅車，滿2000元可抽保時捷電動車，歡迎市民朋友來八里左岸一同踩著自行車，體驗挖子尾河口生態，和水筆仔、彈塗魚、招潮蟹合影，最後到十三行博物館探索十三行遺址與十三行人生活樣貌，但也別忘了外出旅遊，請遵守各項防疫規定。