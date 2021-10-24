南宮珉在《黑色太陽》中飾演國情院特務。（摘自南宮珉IG）

南宮珉主演諜報韓劇《黑色太陽》23日晚間播出第12集完結篇，大魔王的真正目的終於曝光，與南宮珉最終對決，刺激收視率來到8.8％，瞬間最高收視率更是衝到了11.4％，在善惡終有報的結局搭配之下完美收官。南宮珉為戲增肌14公斤化身「韓版浩克」，在劇中有大量激烈的動作戲的他，日前更前往醫院吊點滴舒緩疲勞與不適，可說是投入120％心力在該劇中，相當敬業。

大結局播出當天，南宮珉也在IG上傳了自己在最後1集中感性落淚的片段，並寫下「謝謝，再見，志赫」，向觀眾和該作道別，先前他也曾表示「雖然以前拍過很多動作戲，但像《黑色太陽》這樣激烈而漫長的動作戲還是第一次，拍攝期間和武術導演配合得很好，雖然身體很累，但是爲了拍出好的畫面而互相討論和努力，應該取得了不錯的結果吧」，對比IG上的簡潔劇終感言相信其心中必是感觸良多。

而首次挑大樑擔任主演便在劇中有亮眼表現的金芝恩，則表示和《黑色太陽》一起拍攝了將近1年的時間，對自己來說是一部非常特別的作品，非常感謝導演、編劇、前輩和工作人員們給予了很多關照，真心感謝持續收看該劇的觀眾們。該劇全12集可在friDay影音收看。