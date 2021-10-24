越南籍黎姓男子三度非法入境我國，前2次遭查獲驅逐出境，最後一次則是他自行前往移民署自首。基隆地院近日審結，認定黎男符合自首要件，依法減刑，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。

判決指出，黎男2017年11月20日違反入出國及移民法遭查獲，同年12月23日由內政部移民署執行驅逐出國，並管制禁止入國至2023年12月13日止。隔年3月19日他又再度遭查獲非法入境，移民署於同年4月19日執行驅逐，更延長禁止入國直至2033年12月13日止。

黎男明知未向主管機關申請許可，不得擅自進入我國境內，但為求來台工作，他竟又再度於2019年3月間某日，以美金6800元為代價，自大陸地區福建省福州市某不明港口搭乘不詳船隻，至基隆市某港口偷渡進入台灣。直到今年6月23日，黎男主動至內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊投案。

案經內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊報告桃園地方檢察署，陳請台灣高等檢察署檢察長轉基隆地檢署偵辦。檢警調查時，黎男坦承犯行，並有居停留資料等佐證，足認自白與事實相符，依涉入出國及移民法，聲請簡易判決處刑。

基隆地院近日審結，法官認為，黎男未經許可偷渡入境我國，影響我國邊境管制及外國人入境管理等國家安全，也損害內政部入出國及移民署對於入出境查核管理的正確性，實屬不該，但黎主動投案，符合自首要件，得依法減刑，且審酌其無犯罪紀錄、坦承犯行，兼衡其他情狀，處2月有期徒刑，得易科罰金。