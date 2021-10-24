民視《新台灣奇案》24日晚間播出第一單元「我有三個姓」最終回，藝人車冠德劇中飾演喪盡天良的超級大反派「張居萬」，他透露播出7周以來，除了收到雪片般飛來的謾罵訊息，前幾天更收到匿名觀眾寄來一大箱銀紙，裡面還附上劇照，讓他打開時嚇了一大跳，但後來他轉念心想「接下來普渡有銀紙可以使用」，謝謝觀眾讓他省了一筆。

車冠德表示，初期剛開始拍攝的時候，還真的把自己想像成電影《人肉叉燒包》裡的黃秋生，結合王中皇的笑聲，變成角色張居萬。他坦言第一集首播時，不敢看播出，怕自己搞砸了角色，後來收到許多朋友的訊息稱讚，加上不少觀眾湧入他的社群留言，不管是批評的謾罵或者誇讚的留言，他看了這些訊息後，第一反應不是生氣，而是「咦！好像有氣到觀眾！」才讓他有勇氣去追完第一集，他笑說看完就知道為什麼大家這麼生氣了，因為第一集殺了媽媽、侮辱阿梅（賴芊合飾演）的劇情，連他也覺得角色真的太扭曲了，很理解粉絲的感受。

除了超多私訊謾罵以外，他前幾天更收到匿名觀眾寄來的包裹，裡面赫然見到一大箱銀紙，還有一張劇照，讓他嚇了一跳！想起前輩說過「演反派演到有冥紙就成功了！」，便讓他心情放鬆不少。