1名外送員日前騎車在路上被人直擊機車後方的外送箱塌陷、幾乎快掉出車外，遭網友拍下照片後PO網，而還有另名外送員同樣被發現外送箱在路途中傾斜，有路人好心提醒，該外送員還冷冷地回1字「哦！」接著繼續騎車，讓網友痛批「不想送，真的可以不要做」、「請尊重自己的工作」。

臉書「外送員的奇聞怪事」日前有2篇貼文分別曝光照片，照片中是1名外送員機車後方的外送箱幾乎整個塌陷倒在一旁、快掉出車外，而另1名外送員也是外送箱傾斜，箱子一半體積都在機車外，讓周圍的駕駛目睹後相當傻眼；PO文者指出，他好奇這樣的外送箱到底怎麼放入餐點，笑說「裡面無限次元宇宙，其實他已經突破了五維空間，你們凡人無法想像」。

1名外送員日前騎車在路上被人直擊機車後方的外送箱塌陷、幾乎快掉出車外，遭網友拍下照片後PO網，而還有另名外送員同樣被發現外送箱在路途中傾斜。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

1名外送員日前騎車在路上被人直擊機車後方的外送箱塌陷、幾乎快掉出車外，遭網友拍下照片後PO網，而還有另名外送員同樣被發現外送箱在路途中傾斜。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

而另一篇貼文的作者則說，「其實不想送，真的可以不要做，沒必要這樣子對待那些努力生活跑單的人」，他說當下發現該外送員的箱子歪斜時，旁邊有婦人好心提醒，沒想到該外送員竟冷冷地回應「哦！」然後繼續騎車，他不滿地說「我實在不明白阿姨妳有多厭世，祝福你今天被客訴吧」。

其他網友則留言說，「整個滑下去很容易摔車喔！讓我們祝福她」、「我想是我應該繼續騎，到一個地方停下來慢慢綁，因為大箱真的不好固定」、「我也遇到很多這種的，一點都不尊重這份工作」、「也太歪了吧」、「不是啊，她這樣不怕自己勾到東西摔車嗎」、「一山還有一山高，如果還有看到歪到地上拖的，我也不意外了」。