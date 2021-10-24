台中第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案，最終以同意票77899票勝過不同意的73433票，罷免通過；投票率為51.72％，則是近2年來投票率最高。國民黨台北市議員游淑慧表示，9月底的一份罷免民調，第二選區選民對罷免案的知曉度還是很低的，大概有5成不知道。但民進黨動員成雙方對決，真的是誤判情勢。

游淑慧24日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，她是半個烏日人，之前很擔心罷免會不會成功，因烏日真的很綠，舅舅和外公都是支持民進黨，烏日的氛圍讓她很擔心。而事實上，最後開票出來的結果，不同意票還是高過同意票，烏日還是偏向挺陳柏惟。

游淑慧接著表示，民進黨錯判情勢，9月底的TVBS民調，台中第二選區對罷免案的知曉度還是很低的，大概有5成表示不知道。因此如果當時民進黨不參與罷免，陳柏惟用他的哀兵政策持續走下去，最後就有可能不會過了。可是因為民進黨加入以後，媒體一定會報導，雙方對決的情勢就會越來越高。

游淑慧認為，罷免、反罷免雙方，都動員了大概一半的人，所以投票率才會超過5成。一半是陳柏惟個人風格害了自己，一半是民進黨這一年多來，疫苗政策及防疫的不滿意、不信任票，陳柏惟則是民進黨的代罪羔羊。

游淑慧指出，這一年多以來，不管是萊豬議題，甚至中火問題，也沒看到台中二選區唯一一席的立委跟台中市民站在一起。陳柏惟所有談論的議題，都跟第二選區無關，陳柏惟沒有在管地方建設，他管的是統獨訴求，即便到最後他要保自己，還是打「抗中保台」，可是對於台中第二選區的在地民眾來說，這太遙遠了。