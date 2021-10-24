說起核武器，通常會聯想到藏在陸地發射窖的洲際彈道飛彈(ICBM)，或是藏於深海裡的核動力彈道飛彈潛艦(SSBN)，這2個當然是最主要的核子威懾力量，但是美國數量最多的核武器卻並非此二者，反而是看起來不太起眼的B-61空投式核子炸彈，它從1966年就開始服役，並且還會持續存在很長時間。

我們是強大的(we are the mighty)報導，B-61不但數量多，它還是用途最廣的核武器，它的產量達到3000 多枚，而且還是其他核武彈頭，包括W80、W84 和 W85 彈頭的基礎，也就是說，包括著名的BGM-109A「 戰斧巡弋飛彈」(Tomahawk cruise missile)、BGM-109G 「陸基巡弋飛彈」和MGM-31C 「潘興2型」(Pershing)中程彈道飛彈，他們的核彈頭其實與B-61是相似的，差別在導引系統更精密，精準度更高。

B-61是美國第3代空載型核炸彈，有著更流線的外型，使它可以搭載於2倍音速的戰機身上，在設計初期，指定的載台是F-4幽靈2式戰機( Phantom II)，或是其他的2馬赫的戰機掛載與投放，這樣可以更安全的逃離核爆範圍。

試射B-61練習彈的F-4戰機。(圖/美國空軍)

試射B-61練習彈的F-15E戰機。(圖/美國空軍)

搭載B-61的F-16戰機。(圖/美國空軍)

試射B-61練習彈的F-35戰機。(圖/美國空軍)

此外，該炸彈具有所謂的「可選擇爆炸當量」設計，爆炸程度可從0.3千噸黃色炸藥到340千噸範圍間調整。美國洛斯阿拉莫斯還在研究更小當量的可能性，使核武的額外破壞與傷害降到最低。

B-61雖然早在1966年就開始服役，但是持續在升級，目前正在升級到 B-61 Mod 12(第12代改良) ，它增加了GPS 導引，以及「掩體破壞型」可在地下數百公尺處引爆。

包括F-16、F-15E都具備B-61的掛載能力，最近也剛完成F-35聯合打擊戰機的B-61攜掛測試，也就是說，多數的美國空軍戰機，其實都具備核子打擊能力。

B-61也大量部署在北約各國的空軍基地裡，北約國家的空軍必須撥出一部分的戰機擔任B-61載台，比如德國空軍的B-61載台是龍捲風戰機(Panavia Tornado)，在龍捲風戰機退役之後，將由部分的颱風戰機來接替。