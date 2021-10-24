施明德日前質疑美麗島辯護律師除尤清外，誰不是特務？且為何迄今不准他看檔案？對此，有人替辯護律師講話，稱他們「敢挺身為民主運動辯護的勇氣與堅持」。美麗島電子報董事長吳子嘉暴怒說，「你敢在施明德面前談勇氣和堅持？」
施明德日前在臉書稱「我們應該探究的方向是，美麗島辯護律師誰不是特務？而不是問誰是？所有的辯護律師裡，我只認識尤清，他是我的初中同學。」並且質疑，促轉會開放閱覽檔案的第一批人，居然是毫無政治受害苦難的年輕野百合學運人士？「為什麼迄今還不准我看檔案？是因為我關太久，太卑微嗎？」
美麗島電子報董事長吳子嘉22日在《關鍵時刻》直呼，這太離譜了！這批人掌握檔案拿來做公關人情。
劉寶傑也質疑，促轉會不是要面對真相、弭平傷痛嗎？怎變成跟東廠一樣，私相授受？
吳子嘉直言，現在事實上就是如此，施明德為台灣民主運動犧牲奉獻最大的人。促轉會開放檔案的第一批人，居然是毫無政治受難的「野百合學運人士」。而施明德講得多卑微，為何不讓行將就木的人，去舔舔流過的血與淚？「權力不能服人，惟有公義」。
吳子嘉不滿說，這就是今天台灣的社會，給野百合看是甚麼意思？給年輕的官僚看是甚麼意思？「奉承嘛！」當時成立促轉會是為什麼？面對歷史真相嗎、台灣社會要和解。結果最重要的當事人施明德居然看不到檔案。
吳子嘉痛批，「這種促轉會該不該廢掉？」劉寶傑諷刺，他們是東廠、私相授受的！
另外，對於有人為美麗島辯護律師講話，稱他們「敢挺身為民主運動辯護的勇氣與堅持」，吳子嘉暴怒說，「你敢在施明德面前談勇氣和堅持？」
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