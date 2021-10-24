喝咖啡、吃甜食又讓你胃食道逆流了嗎？許多人整天都為了胃食道逆流的問題困擾，醫師表示，胃食道逆流其實是一種文明病，很難根治，光靠吃藥是不行的，很多人都做錯了，而且長期吃藥甚至可能導致骨質疏鬆，若不想到反覆發作，有2大NG行為千萬別再做！

家醫科醫師許書華在《健康2.0》YouTube影片中解釋，當食道的擴約肌關得不夠緊時，容易造成胃酸跟食物逆流現象，就是所謂的「胃食道逆流」，常見症狀有火燒心、胃酸、胸口灼熱感、慢性咳嗽或喉頭有異物感，這是因為胃酸已逆流到咽喉，造成的長期刺激。

許書華指出，引起胃食道逆流的原因包括肥胖，因為腹壓較大，容易引發胃食道逆流，其次是刺激性食物，也可能導致胃食道逆流；此外，壓力大也是原因之一，因此胃食道逆流被稱為一種「文明病」，很難根治。

對於有些人一出現症狀，就吃制酸劑等胃藥，許書華強調，光靠吃藥是不行的，而且長期吃下來可能還會導致骨質疏鬆，若不想要反覆發作，有2大生活習慣一定要改善，第一是太甜、太油、含咖啡因等刺激性食物盡量少吃，第二是睡前2至3小時不要進食，並適時舒解壓力，才是有效減少胃食道逆流發生頻率的不二法門。