（取自陳冠安臉書）

（取自陳冠安臉書）

基進黨立委陳柏惟昨天確定被台中第二選區的選民罷免，由於贊成票跟反對票相當接近，贊成票也只突破門檻4千票左右，因此在網路上看到不少人在討論如果選戰採取冷處理，結果會不會不一樣。

國民黨前青年部主任陳冠安在臉書指出，雖然沒辦法判定採取冷戰，罷免陳柏惟就沒法過，但從大數據來看，在投票前一個月(9/23~10/22)裡，有三件事情，就是讓罷免最終通過的三根稻草，分別是母語質詢、陳柏惟自己和蔡英文。

陳冠安表示，母語質詢事件是罷免陳柏惟升溫的開端。從附圖可以清楚看到，網路社群對陳柏惟的討論即使在投票一個月前都還很冷，9/23到9/26期間的日均憤怒數僅380個左右，直至9/27的「母語質詢」事件一舉竄起，單日憤怒數暴漲到6318，此後討論聲量才顯著增加。

陳冠安直言，肇逃事件讓陳柏惟網路炸鍋。「母語質詢」只是開端，並未使陳柏惟討論度炸鍋，讓罷免陳柏惟聲量爆炸性成長的，則是10/6的「肇逃曝光」事件，單日憤怒數來到17002。事件大概延燒三天才回穩，在10/9至10/12的期間，日均憤怒數則在3400個左右，比起「母語質詢」事件前，已然成長近10倍。

陳冠安強調，最大豬隊友是蔡英文。而如果說肇事逃逸要怪陳柏惟自己，那10/13蔡英文在中常會下令全力支持的軍令狀，陳柏惟可以說遭受無妄之災，單日憤怒數來到19214個，不只比「肇逃曝光」還高，更是「母語質詢」的三倍。也就是說，民進黨在最後十天的全軍出擊，從事後諸葛來看，確實比較可能對罷免選情有負面影響。

至於泛藍粉專誰是助攻手？陳冠安分析，這次罷免會通過，最大推力必然是中二選區近8萬的選民和刪Q總部的在地鄉親。不過對比綠營鋪天蓋地的空襲轟炸，泛藍粉專其實也發揮一定程度的反制能量，如果將9/23至10/22期間，粉專貼文談及「陳柏惟」的心情、留言和分享數作為影響力分數指標，則泛藍前三高的，分別是羅智強的49705分、趙少康的43527分、江啟臣的14097分。

陳冠安披露，更驚人的是，扣除當事人陳柏惟、基進黨和刪Q總部「罷免陳柏惟」的粉專，羅、趙竟是榜單前二名，其後才是泛綠粉專的「孟買春秋」和「打馬悍將粉絲團」。羅智強和趙少康確實無愧「藍營空戰總司令」和「戰鬥藍發起人」的稱號。

部過，陳冠安也坦言，決不可小覷民進黨。整體而言，綠營的網路攻防仍然兵多將廣，在這次罷免案裡發揮強勁的影響力跟驚人的瞬間爆發力。從昨天罷免通過到今天，個人在網路看到的不是潰敗四散，而是重整反撲。接下來的補選和公投，以及明年選舉，藍營仍然有許多挑戰，需要更多的夥伴戰鬥到底、一起拚。