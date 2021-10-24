英特爾公告第三季財報不如市場預期，毛利展望更令市場警鈴大作，股價重挫11.68％，引發摩根士丹利等三外資降評，反觀其競爭對手超微（AMD）更獲市場追捧，股價創新高，炒熱台系供應鏈投資氣氛，尤以祥碩（5269）、南電（8046）受惠程度最高。

AMD持續從英特爾處搶得市占率，富邦投顧指出，AMD使用台積電5奈米製程的第四代EPYC Genoa將在2022年首季出貨，相較於英特爾的Sapphire Rapid伺服器上市時間可能再次延遲，預估AMD伺服器市占在2022年第四季將有機會達到20％。

台股AMD供應鏈以祥碩、南電兩大產業龍頭高價指標股，最有代表性。祥碩來自AMD營收比重超過六成，美銀證券推估，至2023年，AMD占祥碩營收仍高達53％。

值得注意的是，因祥碩股價先前陷入大幅回檔，本益比評價預期已大幅落後給AMD，美銀證券從中發現，一旦祥碩本益比較AMD折價二成以上，股價接下來便可望強勁彈升。美銀並提出2020年9月29日、2021年5月11日兩次經驗佐證，這兩次祥碩本益比分別較AMD折價21％、31％，然大幅折價狀況後一個月漲了8～56％，後三個月更是曾大漲99％。

AMD積極向ABF供應鏈確保產能，高盛證券估計，其ABF訂單有四分之一下給南電；花旗環球則推估，AMD占南電營收比重超過一成。必須注意的是，ABF是市場上最緊缺、重要性亦高的零組件，南電不僅獲得高盛證券賦予666元天價預期，摩根士丹利證券最新也加入基本面研究行列，給予「優於大盤」投資評等與580元股價預期，與美銀證券賦予的588元比肩，足見南電在AMD供應鏈舉足輕重地位。