台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，前民進黨立委林濁水批評民進黨，「了然、可嘆啊」。搞了一個害死陳柏惟的罷免制，苦行到昏倒也沒用。國會減半、公投、促轉會、罷免門檻都是災難，哪一個不是避重就輕？李德維辦公室主任林冠勳表示，民進黨做再爛，還是會有一些正義之聲，像林濁水、沈富雄。

林冠勳24日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，今天就看民進黨評估對他們是有利或不利，而去作一個修正；像陳柏惟罷免案過關，就是自食惡果。當初如果沒有下修選罷法門檻，就不會造成惡罷。只要是罷免，就是一種仇恨值操作，跟一般的選舉希望選賢與能，是背道而馳。

林冠勳接著表示，罷免只不過是人民收回權力的一種方式，從前桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、立委陳柏惟的罷免案，民眾對罷免案的參與度是越來越高，顯示我們社會是處於動盪不安，人民對政府執政狀況是高度不信任。

林冠勳認為，接下來執政黨也會擔心，後面的罷免案也可能會成功，所以當然他們要做修正。但是民進黨做再爛，還是會有一些正義之聲。像林濁水、沈富雄，當初是看著民進黨一路上來，可是現在他們看到的竟是對民進黨的失望。而民進黨施政對人民的需求，越來越麻木不仁，可以利用城中城大火祈福法會來為陳柏惟加油打氣、催票，作一個連結，看著人民不斷犧牲生命，包括染疫死忙以及注射疫苗可能造成不良反應死亡，民進黨還是沒有感覺。