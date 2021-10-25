提到「豪宅」你會想到什麼？不外乎就是大坪數、頂級建材，但其實現在越來越追求「綠意」，除了難以取代的自然景觀外，最好能將自然融合於建築中。位於高雄市中心的「遠雄琢蘊」，以擎天30層高雙塔為地標，正對科工館18公頃綠帶，打造獨一無二的自然系豪宅，讓住戶宛如居住在幽靜森林中。

「遠雄琢蘊」身處高雄最大都會綠帶，沿路有同盟生態綠廊道、十全滯洪公園、高雄科工館及文化中心，高綠化低密度，無論出門還是回家都要一路經過活氧景觀庭園。生活機能成熟、交通網絡也完善，附近有規劃中的捷運黃線、國道一號、省道及鐵道，車程5分鐘即可抵達國號一號串連南北，可輕鬆悠遊城市、享受快意人生。而71期重劃區未來也將規劃複合商場、辦公大樓、觀光旅館及5.8公頃綠帶等，屆時結合經濟、民生、環境生態，勢必可以驅動經濟發展及人流，發展潛力拭目以待。

除了擁有絕佳居住環境，建築本體也落實融合自然。遠雄建設首次攜手全新豪宅團隊獻給高雄，特別與自然建築大師蘇喻哲合作，以工藝之美打造與四季一同變化、與自然一同呼吸的自然系豪邸。他認為「建築是消失的，環境是存在的」，作品都以自然為主軸、延續環境的永續，因此建築都是透亮且融入環境中。

圖片為「遠雄琢蘊」玻璃帷幕建築外觀呈現。(中時拍攝)

「遠雄琢蘊」的建築外觀以大、小面磚搭配，白色主系融於大自然；罕見的大面式白膜玻璃帷幕，是為了映照日出、日落、藍天白雲的天色變化，與環境融為一體也降低環境損害，裡外皆能在第一時間感受自然的感動。

知名蔦屋書店與「遠雄琢蘊」聯手打造文藝空間。(圖/中時拍攝)

此外，「遠雄琢蘊」接待中心還引進臺灣蔦屋書店，多張獨立的桌椅、大片落地窗，營造了採光極佳的舒適空間，店內也有種類多元的書籍，讓前來看屋的貴賓可以體驗絕佳的閱讀體驗。

「遠雄琢蘊」基地面積為2155坪且四面臨路，根本高雄僅有瑰寶地，純住戶無店面，享受繁榮卻不受干擾。房型規劃為3、4房、45~65坪；每層皆挑高3米4，打造高挑不壓迫的空間。備太陽能供電；地下室南北側各有透光井，可減少潮濕、陰暗等問題。熱愛大自然嗎？就讓「遠雄琢蘊」實現你的入住夢！

「遠雄琢蘊」

接待會館：高雄市三民區民族一路50號

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