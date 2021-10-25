現年62歲的資深女星劉雪華是80年代的當紅女星，當年憑著多部瓊瑤電視劇紅遍兩岸三地，但自從2011年丈夫離世後，她除了工作以外幾乎很難看到她的身影，近幾年更是作品產量銳減，直到近期參加大陸的真人秀節目，獨居的真實生活也因此被公開。

劉雪華出道時憑著精緻的五官與168公分高䠷的身材而受人矚目，加上一雙雙水汪汪的靈動大眼，與3秒鐘便能落淚的「水龍頭」精湛演技，讓她在1980年代連續五年在《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》、《在水一方》、《海鷗飛處彩雲飛》等多部瓊瑤作品中擔任女主角，成為家喻戶曉的女演員，不少觀眾甚至認為她的哭戲唯美又好看，使她戲約一部接著一部拍，累積已超過100多部影視作品。

劉雪華80年代在不少經典大戲中都擔任女主角，受到大批觀眾的喜愛。（圖／中時資料照）

現在即使已年過半百，劉雪華仍然在《新還珠格格》、《錦繡未央》、《花謝花飛花滿天》等宮廷劇中飾演位高權重的皇太后或太皇太后，也因此被粉絲們譽為「太后專門戶」，人氣始終居高不下，但熟悉她的人都知道，劉雪華即使事業順遂，心中仍有不少遺憾。

劉雪華即使年過半百卻依然在不少宮廷戲中飾演太后，成為「太后專門戶」。（圖／微博）

劉雪華於1999年與著名編劇鄧育昆結婚並定居於上海，但沒想到丈夫卻在2011年時於上海家中墜樓身亡，讓劉雪華痛不欲生，之後她除了工作以外幾乎足不出戶，就連周圍的朋友都十分擔心。而近幾年減少工作量的她，罕見參加大陸實境節目《屋檐之夏》，並透露10幾年的獨居生活及心路歷程。

劉雪華在節目中表示，自己是個十分無聊的人，不僅沒事不會出門，也不會上網、玩遊戲，基本上整個人跟外界是脫節的，因此丈夫過世之後，周圍的朋友都擔心她因此自閉，但她還是認為家是最舒服的地方，每天只要看電視、餵狗、玩平板麻將、與姊姊視訊便能度過一天，而且避免寂寞她家客廳的電視一天24小時都開著。但劉雪華也知道若是持續獨居，將來有一天若是發生意外也沒人知道，因此她打算未來將搬去安養院居住。

劉雪華在真人秀節目中自爆她的生活幾乎與外界脫節。（圖／微博@娛樂圈探班）

不過，被問到這一生最遺憾的事情是什麼時，劉雪華除了透露沒有生兒育女之外，便是丈夫的墜樓意外。事實上，劉雪華曾在2014年上節目提及此事，當場流下淚表示，事發當時她真的不知道到底發生什麼事，凌晨4點醒來後在房裡找不到丈夫，打手機也沒人接，之後看到窗戶開著窗簾在飄，心裡就感覺到不對勁，馬上請朋友幫忙查看，結果真的是如她所想那樣。雖然劉雪華堅強表示「自己已經走過來了」，但即使事情經過10幾年仍是她心中無法抹滅的痛。