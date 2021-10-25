生活中有很多簡單到理所當然的事，背後讓這些事情如此順利流暢的「小東西」竟然都是來自新竹。

本期介紹三家讓人們與動物生活幸福的隱形冠軍：⑴跨越語言藩籬，讓任何國家的人，可以在任何國家做生意的奕貿科技。⑵在糖尿病患者遽增的時代，血糖試紙市佔率世界排名數一數二的訊映光電。另外還有⑶雖然幸福新竹讓新竹人都願意生小孩，但您知道嗎？整體台灣養寵物的比例已經超過生小孩了。而台灣最重要的新興寵物用品品牌汪喵星球其實就在新竹市！

我們想要藉由介紹這些厲害但是少人知道源自新竹的公司讓大家知道，新竹持續不斷產出好企業、好產品的潛在實力。

奕貿科技兩位創辦人張秀英、彭光中。（圖／IN新竹提供）

奕貿科技

奕貿的兩位創辦人皆為工研院出身，原本以自動控制為主要業務，後來為了協助當時的客戶，因而開始發展出自動售票這一條產品線。後來發現這個產品線可以幫助到很多廠商，因此更積極發展，成為主要業務。其中最値得一提的是，張小姐觀察到，自動剪髮購票機，讓很多台灣年輕人以最低成本（自己一人帶著剪刀跟機器）進攻東南亞創業―因為這機器將會計、語言問題一擧解決。它開啓了很多年輕人對國際市場想像，當然也幫助了許多來台外國人開店的語言障礙。

兩位創辦人及產品自動售票機。（圖／IN新竹提供）

「天婦羅笑門」就在奕貿科技旁邊幾分鐘路程，當初主廚從日本返回新竹開業，馬上就想要「聘」一台機器來幫忙。因緣際會在店面附近找到奕貿科技，馬上下訂機器，奕貿彭先生還當初還親自推車將機器送到現場，開始了長期而堅固的合作關係。

為了滿足各種客戶需求，奕貿科技針對各種不同、各種不同需求，開發出了不同各種機型。在訪談果成中，兩位創辦人一直不把功勞歸到自己，重點是「跟客戶一起成長」。

隨著客戶南征北討，走向國際市場，奕貿科技也派出各種量身定做的機器，成為這些客戶掠地攻城的最佳大將。一旦當地民情有其需求的產品需要上架，機器送回來，立即修改。公司人不多，但每個人都是最佳教練。送出去的機器小孩都會變成到國外征戰的MVP（最有價值球員）。

自動售票機。（圖／IN新竹提供）

「隱形」小公司的無限可能 奕貿科技的創業哲學

我們在新竹的許多次採訪經驗中，不只一次進入到小巷子、沒有遇到期待中光鮮亮麗的辦公室，也沒有矽谷新創風的零食櫃，只看到各式各樣的零件與待出貨的產品。我心裡想，如果當時遇到兩位創辦人在推車出貨，我才不會知道他是這樣一個厲害的人，也不知道他對台灣產業的幫助有多大，也許這些在新竹的小細節才是台灣產業的奇蹟或厲害之處，而這些在商業教科書裡面並不存在。請試著想想兩個情境，如果一位不會中文的外籍廚師來到台灣創業，有了這種機器，是不是變得遍地是機會？這些也許在科學園區眼中不夠「厲害」，但他鋪出來的創業種子，很可能遠遠高過任何一家高科技公司。不是嗎？

訊映光電創辦人賴家德。（圖／IN新竹提供）

訊映光電 行善是核心價值

誠實說，我們是戰戰兢兢來到訊映光電的。因為這家公司是我們在新竹採訪過營業額、名聲最高的公司，所以事先做了很多準備，無論是報章雜誌、電視採訪，甚至股市討論區的內幕八卦都讀過。希望從中找到蛛絲馬跡，作一次不一樣的採訪。沒想到，一坐下來，喝口茶，我們就發現之前所有的功課都是白浪費時間了。訊映賴家德總經理有一種獨樹一格的性格，聊起天來，完全是興之所至。與其討論公司的發展或商業策略，賴總更努力希望我們「頓悟」天地運作之道。賴董的同事，則忙著在旁補充賴董的生命哲學如何轉化落實成企業精神。

在那一天，我們很明確地感受到。訊映具有很多旁人無法超越的「神奇」魔力，因而能成為台灣前四大血糖製造商，而且能夠將血糖機等產品銷售到世界各地，特別是新興國家。其核心重點可能不只是所有商業雜誌報導的商業手腕與最低成本率就可以明白說明。

大家沒能看到的是賴總強烈希望為善的核心價値，支撐公司與所有同事們一起同心協力，將訊映建立成一個偉大的上市公司。不炒作、穩扎穩打，每個步驟都讓從這裡發到全世界的血糖機，成為拯救人命的重要裝置。

在許多訪談以及許多公開分析資訊中，我們都注意到訊映光電的血糖試紙的低成本，正是他能夠打入全世界市場（或者全世界各種相關廠商趨之若鶩希望能與訊映合作的主要原因），這個地方，我們在現場久違地看到一個短短的生產線―完美的「人」「機」互動―扎扎實實創造出台灣奇蹟。

血糖儀產線。（圖／IN新竹提供）

照片中正是著名的十公尺生產線，訊映的全部產線每年生產出上億（年產可達12億）的試紙。

在一次訪談中，賴總說出了一點別人對訊映的誤解：大家在看訊映產值的時候，以為血糖試紙的毛利偏低，但是把血糖機的毛利一起算，訊映的淨利率一點都不低。換句話說，血糖試紙加上血糖機理所當然的組合，其實就是訊映的強項。

在訊映的發展過程中，可能發展OEM、ODM幾十款血糖機，數目之多，連賴總自己都不記得。換個角度，你手邊或者你家人每天使用的血糖機，很有可能（四分之一的可能）就是出自於訊映，這樣來說，訊映光電就是不折不扣的隱形冠軍吧。

賴總毫不諱言，訊映接下來的產品線源自於他自己的重聽困擾，因此公司開發出好幾款使用於不同情境的助聽器，有提供給長輩方便攜帶、具有降燥功能的產品「歐克好聲音」。另一方面，為了面對全球高齡化社會，越來越多機構的服務對象會是高齡長者，所以訊映也開發出可以「長駐在機構」的桌上型助聽裝置，徹底讓聲音困擾在所有地方消失。另一方面，訊映也著手推出「週波治療器」，電流頻率為 1000Hz- 10000Hz，進一步開拓醫療產業。

無論是血糖試紙或是血糖機，訊映都有超強的代工與客製能力。自2006 年以來，訊映製作了數十款的血糖機，特別值得注意的是一、訊映不只接世界級大公司的單，二、即便是量不大的小公司，訊映也不會大小眼，依然熱情款待。也許正是因為不純粹「在商言商」的特殊性格， 因此，不但老客戶很少離開，相反地，老客戶還不斷介紹新客戶進來。除此之外，歐克也開始直接展開店面，直接面對消費者。目前在新竹、苗栗與台中都有店面，另外在台北另有歐克好聲音的體驗中心。

血糖試紙及血糖儀。（圖／IN新竹提供）

隱形冠軍與低調創辦人 訊映光電的創業哲學

套用日本人愛用的「表」與「裏」，似乎可以感受到訊映光電賴家德總經理的核心價値，在公司賴總自己的辦公室，掛著是血糖患者的感謝信， 以及黑白尊者（裏）；至於公司入口處， 掛的是富比世雜誌亞洲最佳中小企業大的勳章（表）。換句話說，企業得獎、股價等等，不是訊映追求的價値。眞正要追求的是對顧客幸福度的滿足、對世界行善的企業責任，其他都是附帶成果，但無論結果與目標不應該弄混。

創辦人賴家德與黑白尊者。（圖／IN新竹提供）

如同採訪團隊在一開始所說的印象，雖然賴總出身交通大學工管研究所，但我們從訪談及公司文化都感受到，對他來說「商業」不是全部。這個「感覺」可以從我們現場許多聊天細節中聽到：

一、老客戶、老員工。前面有說到訊映在全球有許多老客戶，長年合作之外，還一直帶來新客戶。另一個値得注意的公司文化是， 公司內有許多從創業起就一直沒有離開的老員工。人員穩定、流動低， 從人資角度也許就是福利佳， 但也有可能是所有人認同公司核心價値。

二、所有的服務源自己的需求： 賴總提到自家產品，經常會說是自己老了，所以知道有這些需求。例如他全程帶著歐克好聲音， 即便是拍照時，通常掩飾我們的弱點是人之常情（好聽的說法是不服老），但賴總一直沒脫下這個自 家產品， 這件有點讓我們小感動的細節， 也許在吿訴我們， 訊映自家的產品，其出發點以及其認同感就是如此單純：將心比心。在新竹我們在各種地方看到這個精神，我這時突然想起新竹許多麵店老闆的哲學：「不要賣自己不敢吃的東西。」

三、有意義的生命觀：我們必須承認，賴總說了太多我們完全無法當下理解的事情。訪談回家之後，我陸續讀了賴總推薦我們閱讀的書，重新思考一些他當下說的話。我只能說，一家企業要有核心價値，而不只是商業策略。每個人都應該要有一個具有意義的生命觀，而不是賺錢花錢的消費模式。