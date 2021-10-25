『讓世界變得更好』是一個汪喵星球創業的大願景，這個議題很大，創辦人從解決日常的痛點做起： 簡單說，如何讓毛小孩陪我們一起慢慢變老。

從消費性的貓草， 逐步跨足寵物食品市場， 孫宗德相信「健康的寵物食品不應該是奢侈品， 要能讓每隻毛小孩長期享用」。以犬貓需求為出發點， 打造頂級、營養又平易近人的濕食，就是希望「讓毛孩吃得更好， 陪我們一起慢慢變老。」從小而大的痛點出發，在新竹光復路上因此有了這家全台灣最大的寵物濕食品牌──汪喵星球。

面對貓咪、狗狗食品市場「購買者不是使用者」的特殊情境， 孫宗德以資深貓奴代表的心情說：「我們的每一個決定，都是責任。」

從小養貓的孫宗德發現不只是自己，身邊也是貓奴的同學們在種植貓草時， 很容易就會遇到貓草發霉、或是無法成功的情況，「既然我是學材料的，那我可以怎麼做，來改善『發霉』的這個痛點呢？」選擇有興趣的領域、結合所學，拋開恐懼、大膽創業，「貓草」成為了汪喵星球的第一個明星產品。

貓草種子經過天然防霉處理，讓過去種貓草的發霉問題不再發生，解決貓奴的困擾，更重要的是，讓無數貓咪生活更健康。

濕食是全球毛小孩腎臟病問題的最佳解方。（圖／IN新竹提供）

明星商品貓草起初賣得很好，但很快地，團隊意識到貓草體驗型的產品很快就會衰退。但危機就是轉機，他們發現，臺灣的寵物溼食多仰賴進口，貴到只能當點心，是主人心中的痛。

這個「痛」，促成他們的第一次轉型，建立「汪喵星球」品牌，接著陸續推出生肉主食餐，如98% 鮮肉主食罐、冷凍乾燥生食、零食等系列產品。

團隊堅持用天然食材取代人工添加物，並且公開每批的進貨單與生菌數檢驗，再加上獸醫師及配方師特別設計的專業營養食材，更投保了三千萬產品責任險，打造「頂級、營養、吃得起的健康濕食」品牌。

另外一個大膽的堅持是， 汪喵星球很快就決定要自建產線，從珍惜毛小孩所食這是一個理所當然的決定；另一方面，汪喵星球成長路上也發現代工品質不穩定，而且隨時可能拋棄你。

慢慢發展出各種產品，毛小孩從小到老一起同行。（圖／IN新竹提供）

為了寵物與員工的幸福 無論是小孩或者是毛小孩，都歡迎帶來公司一起上班。這道理說起來很簡單，但真的做到的公司有幾家呢？

汪喵星球讓夥伴們每天都可以帶毛孩來上班，在疫情前，訪客進到辦公室時，第一個出來迎賓的很有可能是熱情的柴犬哈吉或是優雅的虎斑貓芭庫。

「夥伴的毛孩們都有自己的好朋友，嗯，也會有互看不順眼的……」孫宗德拿起手機笑著說，「所以我們有一個群組， 是毛孩進辦公室的留言版。」

手機畫面中的對話框，就停在一位夥伴說：「下星期太太會來拍照喔！」

原來「太太」是一隻漂亮的三花貓， 擁有相當精實的二頭肌，不太擅常與貓咪們社交， 倒是很擅長打擂台， 所以只要是太太進辦公室的前幾天， 就會跟夥伴們預約實施管制措施，讓太太在安全領地恣意活動，「可是太太很親人，對於辦公室的人類夥伴們都非常友善，拍起照來，還是相當專業的模特兒喔！」

想不到，毛小孩的世界也有社交關係要注意的眉眉角角。

規劃毛小孩的產品時，當事人當然要在場啦。（圖／IN新竹提供）

拋開恐懼，你會想做些什麼？

汪喵星球的創業哲學

新竹火車站往科學園區必經的光復路，每到了下班時間總是車水馬龍，而在這段竹科上下班的路上，你可能就會經過這間由淸大畢業生團隊創建的、全台灣最大的寵物濕食品牌──汪喵星球。

每回談及創業，汪喵星球的創辦人孫宗德總會反問：「拋開恐懼，你會想做什麼？」

孫宗德表示， 在大學畢業的時候， 同學們之間的話題總圍繞著「要不要考研究所？ 」「不考研究所，找不到工作怎麼辦？」因為對未來有恐懼，而選擇升學，好像我們從小到大做的許多決定，都是立基於恐懼之上，忽略了探求內心所喜愛的方向。

「我們是一群希望透過自己的努力，讓世界變得更好的人。」汪喵星球的官網上寫著這一段話， 看來，這是孫宗德拋開恐懼之後，想做的事──讓世界變得更好。

探究創辦汪喵星球的過程，除了商業，其中當然包含對毛小孩的愛，這些別人認為的「枝微末節」小事，卻正可能是讓一家企業「偉大」的原因。

有一次專訪， 採訪現場的 拍攝完畢， 一行人回到會議室， 正要進行接下來的文字訪談時， 發現幼貓們霸佔了孫宗德正要受訪的位子在睡覺。襯著午後灑落的陽光，淺灰色的軟椅上， 兩隻小小的幼貓靠一起， 睡得香甜，畫面相當療癒可愛。

但現場採訪團隊們， 可就愣住了，看著被霸佔的位子：「呃…那個？」

「那就移開吧！」孫宗德說完就開始動手去推移椅子，原來他說的「移開」， 不是要移開正在軟椅上睡覺的幼貓們，而是輕巧和緩的再推了一座軟椅過來，「不好意思，我們『喬』一下，我坐這裡好了，那裡小朋友正在睡覺。」

平時用二倍快的語速講話、像一顆勁量電池般充滿活力的孫宗德，面對睡得正香甜的幼貓們， 不只音量降低，更顯得輕柔緩慢。

我們應該可以說，商業策略頂多是指引公司方向的指標；對毛小孩的感情，其實是公司往前衝的眞正動力。

特別想要補充的是，汪喵星球團隊在思索進軍國際市場的時候，開始逐步將台灣食材加入產品陣容，目前包括了府城火燒蝦、澎湖丁香魚以及出自於台南的長盈虱目魚。好吧，謝謝汪喵星球，現在毛小孩們眞的吃得比我們好了。