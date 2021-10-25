原本在花蓮某國小當教務主任的許姓男子，性侵曾教導過的女學生，還強拍對方裸照恐嚇威脅，犯後他引用電影《24個比利》的情節，推託自己人格分裂，執教鞭時他的英文名字是「Frank」，但與被害少女交往時卻會變成「Sam」，藉口精神有問題，意圖卸責的託詞，不被法院採信，被判刑12年定讞。

電影「24個比利」，描寫比利在1977年因犯下連續強暴和搶劫案而遭警方逮捕，但他卻對自己犯下的罪行毫無記憶，後來他經過徹底的精神檢查，發現他患有多重人格，共有24個人格在他體內，最後他在精神科醫師和心理學家證明下，獲判無罪。

本案42歲的許男曾任被害少女國小五、六年級老師，因少女母親離婚後到北部工作，委託許男協助就近照顧少女的生活起居。因日久相處，許男對少女產生情愫，2012年6月10日許因懷疑少女結交男友生妒，竟將少女與其妹帶往他位於花蓮租屋處。

許男要少女單獨與他到房間談判。許男反鎖房門，並脫光衣物欲加以性侵，少女奮力抵抗卻反被撕扯衣物、拳腳相向；許甚至拿出雕刻刀刺傷自己腰部自殘，隨後將少女壓制在床上，對其施暴。

犯後許男推託自己人格分裂，當他是老師時英文名字是Frank，但與被害少女交往時卻會變成Sam，成為另一個人。因Frank是好的，Sam是壞的，所以才會傷害少女，他因有暫時性解離狀態或失憶，有精神耗弱或刑法第19條不罰或得減輕其刑的事由。

法官佐以精神鑑定結果，認為許雖因壓力疑有暫時性解離狀態，但他對犯案過程均能清楚交待，難認定許男性侵時處於精神耗弱狀況，且許男是被害人之國小老師，為人師表，卻欺凌幼女，手段惡劣不堪，沒有「顯可憫恕」之處，量刑並無酌減之餘地。

最高法院審理後認為，許男任職國小教師，竟違反少女意願，對其強制性交並以手機拍攝性交照片，加以恐嚇，犯罪手段至為惡劣，對少女身心健康危害至鉅，將許判刑12年，全案定讞。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。