二○一六年八月，民主黨全委會資料外洩事件爆發已兩個月，俄國網軍正在社群媒體上對希拉蕊窮追猛打，而俄國駭客正各州刺探美國的選舉系統，此時在推特上，突然出現了「影子仲介商」這個新帳號。不管這個組織是些什麼人，總之他們宣稱駭入了美國國安局的電腦，現在要在網上拍賣國安局的網路武器。

「 ！！！資助網路戰的政府和靠網路戰發財的人請注意！！！」推文開宗明義這麼寫道，很像俄羅斯人講的蹩腳英語：「你付多少錢買敵人的網路武器？」

影子仲介商聲稱，已經成功攔截到「方程組」（The Equation Group）的網路武器，方程組是俄羅斯資安公司卡巴斯基給國安局菁英駭客小組──特定入侵行動辦公室取的名字，就像CrowdStrike給俄國政府的駭客部門取「愜意熊」和「花稍熊」這樣的蠢名字一樣。

我們追蹤方程組的訊務，找到方程組的源範圍，駭入方程組的系統，找到很多、很多網路武器，你會看到圖片，我們會給你看一點方程組的檔案，免費。這是最好的證明不是？你盡情享用！！！你破解很多東西、找到很多入侵、寫了很多，可是還有很多，我們拍賣最好的檔案。

一開始，這些偏激的推文看起來很像精心設計的騙局，在各種消息正持續干預選舉之時，大概是又出現一個想出風頭或分散民眾注意力的古馳法（Guccifer）。但從影子仲介商在網路上公布的駭客工具快取看來，這些程式是真的，推文附上的連結內含三百MB的資料，相當於三百本小說的文本，只不過這裡的資料都是駭客工具，代號都是像Epicbanana、Buzzdirection、Egregiousblunder、Eligiblebombshel​​l這樣的名稱，跟史諾登披露的駭客工具名稱很類似。有人就認為，不知是哪個白痴吃飽太閒，把幾年前史諾登公布的文件和《明鏡週刊》披露的特定入侵行動辦公室ANT目錄從頭到尾看過一遍，依樣葫蘆想了幾個蠢代號，再安到從暗網找來的駭客工具上。

然而，國安局人員、資安研究人員，以及世界各地的駭客仔細研究那些程式後，卻發現影子仲介商所言不虛，他們公布的檔案確實是厲害的零時差漏洞利用程式，可以神不知、鬼不覺地突破思科和Fortinet公司所銷售的防火牆，中國最廣泛使用的幾種防火牆也攔不住。我馬上打電話給每一位前特定入侵行動辦公室人員，只要對方接起電話，劈頭就問：「這是怎麼回事？」

其中一人直言不諱地說：「那是進入天國的鑰匙。」他仔細爬梳貼出來當示例的程式快取，認出就是特定入侵行動辦公室的工具。網路恐怖分子只要有這些工具，就能長驅直入全球政府機構、實驗室和企業的電腦網路。如果說史諾登的洩密，是把國安局的駭客計畫和能耐描述出來，那麼影子仲介商所做的，就是公布這種能耐的武功祕笈。現在，具有大規模殺傷力的攻擊程式和演算法就放在網路上，任何別有居心或想要竊取資料的人都能免費取用，這簡直是國安局的噩夢成真，VEP流程想要阻止的，也就是這種情況。

(本文摘自《零時差攻擊：一秒癱瘓世界！》/麥田出版)

【內容簡介】

網路安全記者深入「零時差漏洞」交易現場的第一手報導

駭客、巨富、強權，與比核武更致命的終極武器！

當所有的民生基礎設施都壟罩在戰爭的陰影之下，這是一場沒有大後方的戰爭，每一個人都無處可逃。

「知識即權力」在資訊時代得到印證，面對這場祕密失控的軍備競賽，我們該何去何從？

《紐約時報》資深網路安全記者以緊湊淺白的筆法，解釋駭客與政府高層交易的內幕，希望讓更多人了解這枚正在導向第三次世界大戰的致命炸彈。當高度機密的國安問題與個人隱私產生衝突、俄國政府能跨國操弄烏克蘭選舉、中國政府能任意出入他國國防資料庫、美國失去了壟斷網路軍火的霸主地位──作者試圖探究：隨時隨地可能一觸即發的「零時差攻擊」真的將帶來世界末日嗎？面對如此無所不能的危險武器，有可能透過法律來規範已然失控的交易嗎？

《零時差攻擊：一秒癱瘓世界！》作者妮可·柏勒斯（Nicole Perlroth）

【作者介紹】妮可·柏勒斯（Nicole Perlroth）

《紐約時報》網路安全線10年資深記者

美國財經編輯與記者協會頒發的最佳科技報導獎得主

現任《紐約時報》資深網路安全記者，曾獲美國財經編輯與記者協會頒發最佳科技報導獎。於普林斯頓大學從事政治與近東研究，並於史丹福大學取得新聞學碩士學位。目前亦是史丹福大學商學院的客座講師。

柏勒斯曾為《富比士》雜誌撰稿，二〇一一年加入《紐約時報》負責網路安全線，已致力深耕此領域超過十年，曾深度報導俄羅斯對美國核電廠、機場和選舉的網路攻擊，朝鮮對索尼影業、銀行和醫院的網路攻擊，伊朗對石油公司、銀行和美國總統選舉期間的攻擊以及數百起中國網路攻擊事件。

本書的追蹤報導可說從史諾登事件開始。二〇一〇年起，柏勒斯開始負責追蹤俄羅斯、北韓、伊朗以及中國的網路攻擊事件。二〇一三年，《衛報》記者接獲史諾登洩密的第一手資料，為躲開英國情報機關的監視，將之送至《紐約時報》總部要求協同報導。作者與該雜誌團隊在一座密閉儲藏室中待了六個星期，鑽研外洩的國家安全局機密檔案，其後鍥而不捨持續追蹤這個足以引發世界末日的駭人武器交易市場，前後逾七年，終於完成《零時差攻擊》。

網路安全是一個以高專業門檻、充斥複雜術語聞名的領域，柏勒斯擅長以清晰、簡明的方式帶領讀者一窺這個重要而神祕的領域。美國知名媒體如公共廣播電視公司、MSNBC曾數次邀請她上節目，針對網路安全議題為民眾提供專業觀點。索尼預計翻拍她二〇一四年撰寫關於數位獨立調查員布萊恩·克雷布斯（Brian Krebs）的人物傳記文章。二〇一六年，她寫下中國駭客與美國中小企業、矽谷工程師諜對諜的精采過程，也受到影視製作人青睞。本書出版後，獲邀至專門分析國際事務的節目《Amanpour and Company》接受深度專訪。FX電視台已經搶下影視改編版權，將由《白宮風雲》電視製作人湯馬斯·史蘭擔綱製作，柏勒斯亦將親身參與製作。

【譯者簡介】

李斯毅（翻譯前言至第十六章）

臺灣大學新聞研究所碩士，美國波士頓大學企業管理碩士及財經法學碩士，具臺灣證券分析師（CSIA）資格。喜愛閱讀，關心弱勢，譯有《印度之旅》、《判決》、《等星星發亮的男孩》、《對不起，我不正常》等。人生路上處處有貴人相助，充滿感激。未來會繼續努力。

張靖之（翻譯第十七章至第二十三章）

本名張紫蘭，台灣大學學士畢業，主修中文，輔修人類學，英國劍橋大學漢學碩士。曾任職於媒體、出版業，現為自由譯者。近期譯作有《氣候緊急時代來了》、《動物界的大旅行家》、《馬格蘭的街拍智慧》、《艾力克．克萊普頓自傳》、《如何避免氣候災難》等。賜教信箱：[email protected]