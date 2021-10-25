星座運勢網站「星座上上簽」分析，白羊座、射手座、雙子座的男人在追求時簡直是火山孝子，對方提什麼要求都使命必達，但追到手後態度會明顯變得冷淡，和當初那個熱情貼心的人截然不同，讓另一半難以適應。

▍1.白羊座

白羊男面對感情的表達方式很直接，從他的言行舉止就能明顯看出他現在是否有喜歡的對象，當他愛上一個人，就會立即展開熱烈的追求，直接向對方表達自己的好感，整天跟在對方身邊，而且他們征服慾很強，越難追的人越能激起他們的鬥志，會用各種方法博取對方的好感，但他們是典型的「三分鐘熱度」，只要成功追到手，態度就會迅速冷卻，要他像當初那樣殷勤幾乎是不可能的事。

▍2.射手座

射手男的人生就是以追求自由和快樂為目的，他們不太會考慮別人的感受，喜歡就追，突然沒感覺了就鬧消失，就算真的費盡心思把一個人追到手，也很可能短時間內就厭倦，讓女友感覺非常心寒。射手男追求時根本是火山孝子，只要對方開口，什麼要求都會盡量達到，有時會讓人誤以為自己是他的真愛，某天才發覺他追人的方式都一樣，自己並沒有那麼特別，交往後就變冷淡也是意料中的事。

▍3.雙子座

雙子男口才好，擅長炒熱氣氛，又很會看人臉色，當他有心要撩一個女生，很少有人會不動心的，他們還很會觀察對方的喜好，喜歡聽什麼話，他們就專挑那些甜言蜜語來說，他們在追求時可說是隨傳隨到，只要能讓對方開心，半夜送宵夜、溫馨接送情都能接受，但追到手後，女生通常會感覺兩人的地位開始互換，雙子男開始擺出高姿態，反而要女生哄著他，和初識時的模樣簡直是天壤之別。