說起資深民歌創作歌手邰肇玫，她的《如果》、《奔放奔放》等多首歌曲，是許多四五年級生的青春記憶。不過7年前她確診子宮內膜癌，所幸經過手術與化療，邰肇玫目前情況穩定，持續追蹤即可。

邰肇玫曾在受訪時表示，自己是在更年期前後出現連續出血，原以為是荷爾蒙失調導致經期混亂，直到從體內掉出巴掌大像果凍般的血塊才就醫，這才確診子宮內膜癌。

●子宮內膜癌高危險群：停經前後、肥胖、無生育婦女

子宮內膜癌又稱子宮體癌，好發於40-60歲停經前或停經後的女性，近年來子宮內膜癌的病患年齡層有逐漸年輕化的趨勢。高危險群包含肥胖、延遲停經、沒有生育、多囊性卵巢症候群、雌激素過高以及具有卵巢顆粒細胞瘤的婦女。但完全沒有上述特殊原因的女性，也會有發生子宮內膜癌的機率。

(圖/中時新聞網陳友齡製作)

雙和醫院賴鴻政教授指出，在台灣，防治子宮頸癌的「6分鐘護一生」抹片檢查口號響亮，加上導致子宮頸癌變的人類乳突病毒（HPV）已有疫苗，因此子宮頸癌的防治已見成效。

與子宮頸癌不同的是，子宮內膜癌是因子宮內膜增生、細胞基因變異造成。大多數患者是因為異常出血才就醫。

不過賴鴻政醫師強調，停經後的子宮出血，只有約十分之一是內膜癌；而尚未停經的婦女，異常出血的原因更是千奇百怪，癌症只佔一小部分。

(圖/中時新聞網陳友齡製作)

●侵入性檢查讓婦女卻步 新型檢測藉抹片即可知罹癌風險

為了排除是否有癌症，女性朋友必須接受陰道超音波的檢查，根據子宮內膜的厚度，來決定是否要進行子宮腔鏡或子宮內膜刮除的手術。但超音波內膜厚度的評估是不準確的，因此，大部分的婦女仍必須藉由侵入性的檢查，才能知道自己是不是罹患子宮內膜癌，讓不少害怕侵入檢查的婦女能拖就拖，常常錯失確診的黃金期。

賴鴻政醫師指出，臨床上不少婦女一聽要做侵入性檢測就卻步，新研發的非侵入行檢測方式，只要藉由子宮頸抹片的剩餘檢體，就可以進行甲基化基因的分析，檢測子宮頸癌風險。(圖/梁惠明攝)

賴鴻政醫師指出，新研發的非侵入行檢測方式，只要藉由子宮頸抹片的剩餘檢體，就可以進行甲基化基因的分析，先篩檢出真正高風險的人，再進行侵入性的檢查確定診斷，免除大多數病人接受侵入性檢查的痛苦與風險。這項甲基化基因檢測，是全球第一個子宮內膜癌輔助診斷的分子檢測試劑，今年8月已通過衛福部食藥署創新醫材審查最高等級的三級認證。

這項獨步全球的檢測，台灣食藥署核准之後，各醫療院所已經陸陸續續引進，有異常子宮出血又對侵入性診斷有顧慮的婦女，可向醫師詢問。

●輔助降低侵入性檢測盲點 子宮內膜癌早期發現預後良好

數據顯示，台灣每年新增逾1300名子宮內膜癌患者，約有7成屬早期，且5年存活率高達8-9成。不過仍有3成患者一確診就屬晚期，因治療藥物種類較少、術後療效也不佳，存活率恐低於5成。

(圖/中時新聞網陳友齡製作)

賴醫師提到，曾有門診患者超音波照出異常，經由子宮內膜刮除手術檢測沒有發現癌變，但是治療卻不見效果。後來透過甲基化檢測，認定是高風險，再次進行手術，這才發現原來狡猾癌變已像冰山一樣往下延伸，只有極少數病灶在內膜表層，難怪刮除術無法找到。

另有一病例也是新型基因檢測顯示高風險，但內膜切片卻無發現異常，經追蹤一年後，這才確診子宮內膜癌。賴鴻政醫師強調，即使是侵入性檢查，也未必是百分百，因此甲基化基因檢測能輔助醫師判斷，增加早期確診率。

子宮內膜癌最顯著的症狀就是異常出血，尤其更年期婦女若是停經又見出血，絕對不要當成「回春」，以為保養得宜，務必就醫檢查。

賴鴻政醫師呼籲，子宮內膜癌若能早期診斷、早期治療，是預後相當良好的癌種，政府應比照篩檢子宮頸癌般，將子宮內膜癌也列為女性檢查項目，甲基化檢測可以作為篩檢選項之一。