法製「飆風M」（Rafale M）戰機正和美製F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）爭奪印度海軍標案。不過《歐亞時報》（The EurAsian Times）指出，由於印度航空母艦空間不足，機翼無法折疊的飆風M恐因此在競爭中落入下風。

《歐亞時報》指出，在印度自製航艦「維克蘭號」（IAC-1）即將服役之下，該國海軍正推進57架艦載戰機的標案，其中超級大黃蜂和飆風M被認為是最有潛力的得標人選。其他對手還包括印度海軍已在使用的俄製MiG-29K，以及印度自行開發中的雙發動機艦載戰機（TEDBF）。

波音印度戰機專案主管卡納格卡爾（Ankur Kanaglekar）先前表示，美國海軍將在未來數十年內持續操作超級大黃蜂，使該型戰機仍能持續獲得充足的後勤支持與現代化升級，操作成本也較低；且與飆風M和TEDBF相比，超級大黃蜂更是唯一已實際展示滑跳起飛能力的戰機，顯示其在降低風險和產品驗證等層面做了最多準備。

飆風M是飆風的艦載機版本，而飆風已獲印度空軍採購，加上印軍相當習慣使用法製戰機，在零件共通性和後勤、培訓體系建立上佔據優勢；另外，印度與法國已有多年軍事合作經驗，且對該國而言，法國是比美國更可靠的戰略夥伴。

無論是超級大黃蜂或飆風M，雙方皆聲稱能輕易適應「維克蘭號」的短場起飛／攔截著艦（STOBAR）設計，也都是印度海軍青睞的雙發動機設計。不過超級大黃蜂的尺寸雖大於飆風M，卻由於機翼能夠折疊，因此收納所需的寬度反而低於飆風M；《歐亞時報》認為，由於印度航艦空間不足，飆風M恐因此在競爭中落入下風。

當然，機翼無法折疊也並非全是壞處，如能擁有更大的機翼油箱、機翼能與陸基版本飆風通用、機翼外側武器硬點承重能力較高等，因此飆風M仍有機會擊敗超級大黃蜂。