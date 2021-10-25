星座專家唐綺陽於官方頻道分享10/25～10/31星座運勢，本周太陽已經進入天蠍座，大家都開始面對理財相關事件，富豪、投資也會成為討論焦點。此外目前只剩天王星、海王星仍在逆行，其他行星都已經順行，在歷經四個多月的不順後，是時候拿出態度來檢討與改變，而政府機關、掌權者的改變也是值得關注的焦點。

除此之外，本周火星也要開始衝刺，並在周六（30日）從天秤座進入天蠍座，這段期間要多注意刀火燙傷，且較容易發生天災人禍，和別人溝通時也要多留意語氣和態度，避免火氣太大引發紛爭，尤其現在水星還在天秤座，更讓每個人了解自己在人際關係上有沒有天份，並藉此機會改善缺點、學習提升人際關係。

重要星象：太陽在天蠍，行星陸續順行，火星衝刺

【工作注意：天秤、魔羯、水瓶、雙魚】

天秤：有想法就要勇於表達出來

魔羯：身段柔軟些，反而有助成功

水瓶：受到長輩貴人的照顧與疼愛

雙魚：適合獨立作業，能讓效率更高

【桃花注意：金牛、雙子、處女、天蠍】

金牛：受到多方矚目，有許多曖昧機會

雙子：感情上過於防備，會讓桃花失色

處女：拿出自信心，接受別人的青睞

天蠍：感情生活受矚目，機會不斷

【財運注意：牡羊、射手】

牡羊：理財有問題，要尋求專業的幫助

射手：多注意財務狀況，謹慎做決策

【健康注意：巨蟹、獅子】

巨蟹：事務繁忙，影響心理和健康

獅子：當心刀火燙傷，行動上多注意