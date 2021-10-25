秋天時節容易產生皮膚乾、喉嚨發癢、咳嗽、口乾舌燥等「秋燥」現象。中醫師董延齡提醒，秋天燥邪當令易耗氣傷陰，這時吃點潤燥食物，有助預防秋燥。

秋燥會傷害嬌弱的肺系統（包括呼吸系統、口、鼻、肺臟、皮膚等） ，主要呈現在身體的症狀是發炎、腫痛和乾，包括口乾舌燥、喝再多水也解不了渴、喉嚨痛、皮膚乾癢、咳嗽、過敏及氣喘發作等，且在中醫認為，肺與消化系統相互影響，有些人甚至會出現便秘。

尤其年紀大、體質偏燥熱(例如經常熬夜、愛吃油炸物)、有肺部問題或經常說話的人，在這個時節很容易感覺上述不舒服症狀。

建議可多吃滋陰潤燥的食物，預防及緩解秋燥不適：

1.選擇口味偏甘酸的水果

如當令的葡萄、檸檬、梨、柚子、柑橘滋潤生津，刺激唾液分泌、幫助消化。如有消化性潰瘍、畏寒或小便多等體質偏寒的人，建議適量食用。

涼潤食物如豆漿，能平熄身體的燥邪。(示意圖/Shutterstock)

2.涼潤食物

如白木耳、蓮藕、麥門冬、百合、杏仁、蓮藕、豆漿，能平熄身體的燥邪。

3.含膠質的食物

如秋葵、菇類、山藥、海帶等，潤肺還能保護胃黏膜。

4.吃點熱粥潤燥補胃氣

粥能顧胃補氣，且富含水分能滋潤乾渴的呼吸道，很適合晨起食用。

5.自製潤燥茶

桑菊茶和蜂蜜水是中醫師大推的潤燥飲品，蜂蜜水潤肺止咳，又能達到潤腸防止便秘功效；桑菊茶做法是菊花和桑葉1:1等量放入水中煮開，去渣後飲用。盡量避免烤、炸及辛辣食物，會耗損身體津液，加重秋燥。

此外，容易口乾燥、咽喉腫痛、動不動就全身發熱的陰虛體質，可以吃點枸杞，玄參、山竹、麥門冬，可促進唾液腺體分泌、潤喉及增強免疫系統。