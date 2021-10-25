美國進入財報旺季，大型銀行、科技產業財報亮眼，反映出經濟逐復甦擺脫疫情陰霾，美國聯準會（Fed）11月減債的機率相當高，少了Fed的買盤，債券籌碼出現鬆動的跡象，價格持續向下破底，資金撤出債市重返股市，帶動道瓊指數止跌回穩收復季線，再創歷史新高，多頭走勢無庸置疑。

國際股市止跌回穩，台灣出口連19紅，上市櫃公司營收持續再創新高，第四季進入電子產業的旺季，加上5倍券刺激內需，台灣經濟將持續成長。

大盤的籌碼面，外資、自營商由賣轉買，投信持續布局，融資餘額變化不大，融券餘額維持在相對高點，散戶還在持續觀望。由於籌碼面穩定，技術面W底正式成形，台股將在17000點整數關卡附近震盪後，收復季線再次挑戰歷史新高。

台股重返多頭格局，盤面上類股族群卻出現重大變化，前一波市場主流，主要受惠於疫情帶動報價上漲，如傳產類股如航運、鋼鐵、水泥等，但近期大家可以發現，這些類股無論基本面表現的多好，股價卻都易跌難漲，最主要的原因在於股價是反應「未來」，隨著疫情逐漸受到控制，各國重啟經濟，產能逐漸開出，供需慢慢恢復正常，出現「原物料報價下滑」警訊，代表營運高峰已經過了。面板類股就是最好例子，在面板報價下滑前，股價早已先行反應，步入空頭，投資人想要在新一波多頭中獲利，必須要拋開過去枷鎖，才能反轉未來。

台股這波從低點到高點，上漲700點左右，電子類股成交佔比大幅提高到6成以上，時序又進入了消費性電子產品旺季，簡單得到一個結論，電子類股將重返台股主流，電子類股當中，近期「二極體」類股族群漲勢最為整齊，強茂、台半、德微、朋程股價都有不錯的表現。

從基本面來看，營收持續成長，且毛利率、營益率、純益率出現三率三升的只有強茂跟德微，主要受惠於5G、車用需求穩定成長，強茂股價經歷的一段震盪後，股價站上季線表現優於大盤；德微技術面突破前波高點後，持續向上創新高，短多格局尚未結束，後續仍有表現空間。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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