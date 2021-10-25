頂粵吉品的主廚團隊提供一日六餐及頂級桌宴。（盧金足攝）

「雙橡園1812」為「豪宅3.0」第三棟作品，不斷上漲的建築成本，仍以高規格打造零店面。（雙橡園提供／盧金足台中傳真）

千坪私人花園打造出台中莊園宅。（雙橡園提供／盧金足台中傳真）

社區擁有雙橡園「豪宅3.0」頂級私宅服務，頂粵吉品主廚團隊進駐。（盧金足攝）

台中頂級中餐廳「頂粵吉品」，美味吸引饕客一位難求，但是台中市單元二目前最高樓「雙橡園1812」，社區擁有雙橡園「豪宅3.0」頂級私宅服務，頂粵吉品主廚團隊進駐，提供一日六餐及頂級桌宴，在家輕鬆享受，豪宅拚升級，食衣住行育樂全部服務到位。

雙橡園開發總經理魏櫂良說，像智慧型手機及電動車的進化，每天使用到的住宅空間，更該與時俱進、全面進化，雙橡園從不以成本為優先考量，而是站在居住者的角度不斷思考，只要是好的，能提升住家品質的可能，「我們就盡力去做，公司也絕不可能走回頭路」。

原本好的設計在日後每個社區都會延續外，更透過雙橡園自建的「深耕物業管理公司」最了解社區原始設計的物管團隊，不僅提供遠超過一般物業公司所能提供的細緻服務，更長期專注於社區硬體設備的維護，以原廠保養的概念為住戶提升建築長期價值，團隊更每日蒐集社區運營累積的經驗，持續精進並改善。

魏櫂良指出，「雙橡園1812」為「豪宅3.0」第三棟作品，面對不斷上漲的建築成本，仍是以高規格打造零店面、超低建蔽率及千坪私人花園打造出台中最精典的莊園宅，堅持在每天進出的行車動線體貼住戶，將原本可做為銷售停車空間

，規劃出獨立「進」、「出」的車道系統，還有服務電梯獨立裝修動線，讓住戶回家的空間動線仍維持舒適乾淨。

除了硬體規畫的堅持，雙橡園甚至深入探討土地歷史文化

，結合在地元素將清康熙49年傳說代表豐收與好運的吉獸黃金鯪鱧的含意融入建築及藝術作品中，送給入住雙橡園1812的住戶。

在軟服務方向，由頂粵吉品的主廚團隊提供一日六餐及頂級桌宴，觀察到台灣獨特的中秋「烤肉」習俗，在調研鄰近社區，住戶光準備食材就耗費大量時間精力，將ICHIZEN專注淬鍊出的「炭造料理」。

講究用炭的數量與種類，從選料、料理，乃至於對溫度拿捏控制的技巧都有一套繁瑣的標準與工序，透過紅木火苗帶出焰氣、以相思木高溫炙烤、龍眼木則以恆溫引出香氣，以三炭一火的匠心精神，為雙橡園住戶呈現食材原始卻又細緻的極炙體驗。

社區配有專屬洗車空間，由專人親自提供服務，住戶只要以手機就能預約洗車，各項細節堆砌出令人稱羨的優生活。

雙橡園將首次跨足北台中，慎選14期「水湳生態公園」第一排且四面臨路的完美基地2924坪，打造全區唯一獨棟鋼骨大樓，並將雙橡園開發的「豪宅3.0」完整帶進此案，基地位置、面積與產品規畫，獲金字塔族群與雙橡園粉絲熱烈詢問

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