前進2023年世界盃，中華女足完成第一步！靠著「自由女神」賴麗琴下半場以自由球首開紀錄，「小跑車」陳燕萍頭槌破門，中華隊24日在亞洲盃資格賽2比0擊退地主巴林，兩戰全勝拿下A組冠軍，相隔14年再度打入亞洲盃會內賽，明春的印度亞洲盃也是後年世界盃的亞洲區資格賽。

中華女足上次打入亞洲盃，已經是2008年，當時亞洲盃會內賽還是8強規模，有參與該屆亞洲盃的陣容僅剩王湘惠、李綉琴、陳燕萍為現役國腳，隨後3屆亞洲盃中華隊都沒能通過資格賽考驗。

中華女足此次遠征中東，首戰以4比0完勝寮國，巴林vs.寮國則以0比0互繳白卷，使中華隊最後一戰只要踢平巴林，就能拿到亞洲盃門票。不過巴林球員的身材和衝撞力都優於寮國，中華隊上半場沒能破門，半場結束以0比0戰平。

中華女足攻入第1球後球員擁抱慶祝。（中華足協提供）

換邊再戰，第60分鐘中華隊陳燕萍被巴林後衛瑪娜絆倒，中華隊操刀25碼自由球，許翊筠假跑，賴麗琴左腳射門踢進球門左側，終於攻破主隊大門。7分鐘後換許翊筠主罰22碼自由球，則被巴林門將胡妲擋出。

第77分鐘，中華隊右後衛潘彥昕突入禁區右側起腳勁射，球被門將碰到後打中門楣彈回，陳燕萍輕鬆頂入空門。取得保險進球也讓木蘭女將輕鬆不少，隨後丁旗替補上陣也從左翼連連發動攻勢，李綉琴的單刀射門則被擋出，雖然沒能再添進球，2球奪勝已足以讓中華隊出線晉級。

中華女足這次在巴林拿下兩勝，賴麗琴、陳燕萍都連兩戰破門，其中重返國家隊的賴麗琴總共攻入3球，對巴林更發揮左右腳都能操刀自由球的威力，一腳打破平手僵局，堪稱此行的MVP。