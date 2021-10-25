開放式的隔間，讓視線得以繼續延伸，窗外的光線毫無阻礙地流進建築深處，陽光與燈光的相互搭配，整體空間更顯明亮寬敞。（靚白設計提供／盧金足台中傳真）

盧金足／台中報導

「大膽運用建材，在天花木格柵玩起創新花樣，推擠拉伸的模樣像波浪舞！」設計師陳顥藉由塑造精緻、時尚、奢華品味，提升空間質感，為來訪者提供更進一步的視覺饗宴。

陳顥年輕有為，才華洋溢，數度以台灣設計軟實力揚威海外，除了住宅與建案，他在商場空間特別會發揮坪效，打造成為地標的特色商空類作品，也運用留白部分引導客人，商空因設計包裝增值，希望台灣的設計創意讓世界看見，在國際舞台擁有令人驚艷的設計地位。

陳顥認為，跟流行時間久了就會褪流行，契合住戶或商業空間的設計，掌握品質與安全才能成為經典，創造設計的實用價值。

他藉由塑造精緻、時尚、奢華品味，提升空間質感，為來訪者提供更進一步的視覺饗宴，引人矚目的是，特製玻璃鐵框架，為偌大的空間做出區隔，同時打造流暢的動線。

設計過程對陳顥來說，不僅是理論，旅行是他最好的教科書，以國外飯店為例，有的為讓首度入住客人馬上熟悉客房內所有設施，有賓至如歸的自在。

他設計的商空類，令人激賞的地磚跳色交錯拼接，再加上鏡面反射效果，讓原本文雅的空間，多了點活潑的氣息；此外，添入溫潤的木質紋理，消弭了因為材質及配色所散發出的冷冽感，開放式的隔間，讓視線得以繼續延伸，窗外的光線毫無阻礙地流進建築深處，陽光與燈光的相互搭配，使整體空間更顯明亮寬敞。

獲好評的是大膽運用建材，在天花木格柵玩起創新花樣，推擠拉伸的模樣像波浪舞，設計空間不只在空間，抬頭仰望也是驚艷之處。

喜歡旅行的陳顥，透露對百年老店情有獨鍾，淘金出老式情調，近幾年隨著台灣躋身國際化城市，來自全球的資訊快速，出國旅行視為常態，見多識廣。

建築內化成品味及對生活的態度，希望自己改變創新，也能承傳經典，設計出最美好又實用的空間。