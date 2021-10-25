Protesters just broke through barricades to Barclay's Center barricades thrown and security rushed to close the doors and people chanted "I'm with Kyrie" pic.twitter.com/IBx2qgUir0 — Scootercaster (@ScooterCasterNY) October 24 2021

布魯克林籃網25日進行主場開幕戰，厄文(Kyrie Irving)因為紐約市的疫苗令而無法上場，結果主場巴克萊中心外頭出現抗議群眾，拿著大聲公吼叫「支持Kyrie」「讓Kyrie出賽」「我們拒絕妥協」，還有情緒激動的陳抗者突破圍欄與場館安全人員推擠。場面一度混亂到必須暫時關閉大門，讓買票的球迷也無法進場，最後比賽開打時，觀眾席上還有一些空位。

依照紐約市府的疫苗令，未施打疫苗的球員不得出賽，但這個規定也只在當地有效，厄文仍可以參加客場比賽。籃網例行賽前兩戰都是客場比賽卻沒有派上厄文，讓這些支持者感到憤怒。當地一直存在者反對疫苗令的聲音，不管厄文本人是基於何種出發點，其中一些人將厄文視為反抗惡法的英雄。

前美國總統的長子小川普(Donald Trump Jr.)已在推特公開支持厄文，稱讚「他做出了偉大的犧牲」，部分極右派人士推崇厄文「挺身對抗醫療暴政」。其實在這次的疫苗風波，厄文沒有明確發聲譴責疫苗令，目前也沒捲入政治的行為，只表示「希望外界尊重他個人的選擇權利」，同時他會保持體態以隨時回歸球場。

最後在籃網的主場開幕戰，黃蜂隊布瑞吉斯(Miles Bridges)砍下32分9籃板，4人得分達到雙位數，以111-95擊敗籃網。籃網杜蘭特(Kevin Durant)攻得38分，哈登(James Harden)15分、7籃板、8助攻，全隊只有他們兩人突破10分。