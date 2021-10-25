五倍券官網紙本券預約方式。(取自五倍券官網)

紙本五倍券領到手了嗎？五倍券第一梯次紙本預訂人數約1193萬人，不少人都已經拿到手並做消費，至於還沒在第一梯次預訂的民眾也別擔心，第二梯次預訂於今(25日)9點開始，截止時間為31日，同樣可於五倍券官網(5000.gov.tw)或4大超商事務機預訂，並於11月8日至21日至選定通路點領取。

以下為《中時新聞網》整理紙本五倍券預訂流程：

✔️超商：

預訂時間：10/25-10/31

領取時間：11/08-11/21

(預訂領取皆為每日9:00AM-22:00PM)

操作方式：超商事務機插入健保卡→輸入手機號碼→確認明細→列印小白單。

✔️五倍券官網：

預訂時間：10/25-10/31

領取時間：11/08-11/21

(領取時間為每日9:00AM-22:00PM)

操作方式：

●有讀卡機：登入五倍券官網→選擇預訂與查詢→插入健保卡辨識身分→選擇領取通路門市→完成預訂。

●沒有讀卡機：登入健保快易通APP→點選五倍券驗證→官網登入驗證。