《晨間解盤》月季線震盪(倫元投顧提供) 07:442021/10/25 時報資訊 時報、晨間解盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然上周四美科技股收紅，不過上周五台股早盤一度押回逼近月線支撐後，由電子股帶動反彈收斂跌幅，終場指數以下跌0.77點收在16888點，成交量為2815億元。 後市看法不變，短線可能在月線~季線上下震盪，除非未來幾天能夠過季線後再下來回測季線不破，如此整理姿態才會上移，否則短期仍是在年線上下~季線上下劇烈震盪機率較高。後續只要能夠守穩年線上下，則整理完還有一波行情到明年上半年，來反映明年炒夢股以及高股息殖利率。(倫元投顧提供) 外資降評英特爾 台積屏息 操盤心法－財報季雜音多 科技股後市可期 #倫元投顧 #季線上 #年線 #晨間 #解盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 油價催動 台塑化10月賺翻倍 04:102021/10/25 財經要聞 台灣光罩 Q4營收再戰新高 04:102021/10/25 證券．權證 跨國多重資產 展吸金大法 04:102021/10/25 投資理財 專家：擴量才能站穩萬七 04:102021/10/25 證券．權證 失業率若回穩 專家看好明年Q2升息 04:102021/10/25 財經焦點 亞洲REITs 補漲行情可期 04:102021/10/25 投資理財 科技基金添馬力 逢低撿便宜 04:102021/10/25 投資理財 低評價逆轉 富采京鼎法人喊買 04:102021/10/25 證券．權證 空運迎超級旺季 歐洲線運價漲15～25％ 04:102021/10/25 產業．科技 停滯性通膨恐再現 法人：三大產業不怕 04:102021/10/25 投資理財 大陸前3季GDP增速 湖北、海南領跑 04:102021/10/25 焦點新聞 財經熱門新聞 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 日圓貶15年新低 國人湧換匯潮 - 財經要聞 - 工商時報 通膨炸彈快要引爆！美企業深陷2大噩夢 消費者慘了 - 財經 高雄罕見自然入宅豪邸 「遠雄琢蘊」擎天30層科工第一排 - 財經 晶圓代工價 明年全漲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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