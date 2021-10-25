雖然上周四美科技股收紅，不過上周五台股早盤一度押回逼近月線支撐後，由電子股帶動反彈收斂跌幅，終場指數以下跌0.77點收在16888點，成交量為2815億元。

後市看法不變，短線可能在月線~季線上下震盪，除非未來幾天能夠過季線後再下來回測季線不破，如此整理姿態才會上移，否則短期仍是在年線上下~季線上下劇烈震盪機率較高。後續只要能夠守穩年線上下，則整理完還有一波行情到明年上半年，來反映明年炒夢股以及高股息殖利率。(倫元投顧提供)