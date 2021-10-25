菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，氣象局預測最快今天上午生成為20號颱風「瑪瑙」，明天增強為中颱，氣象專家吳德榮表示，其路徑向北北西進行，未來將大迴轉往東北朝日本方向前進，無侵台機率。至於近日天氣，周二、周三東北季風減弱，周四起東北季風略增強，有些微冷空氣南下，北台灣低溫從22度微降至20度。

菲律賓東方海面跟南海上各有一個熱帶性低氣壓發展。(翻攝自氣象局)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，熱帶性低氣壓在菲律賓東方海面發展，距離台灣鵝鑾鼻東南東方約2200公里，預測今上午將發展成第20號颱風「瑪瑙」，明日增強為中度颱風，路徑往日本南方海面向北逐漸穿過太平洋高壓，進入西風帶再轉向東北，呈現大迴轉的路徑。

最新歐洲模式模擬也顯示，南海也有熱帶低壓發展，受高壓南緣偏東風導引，向西北西往越南前進。兩者離台皆甚遠、無侵台機率。

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓(左圖)，預測今上午成颱，在日本南方海面向北再轉向東北。同時南海有熱帶低壓發展(右圖)，向西北西往越南。(左圖擷自氣象局/右圖擷自weathernerds)

近日天氣方面，吳德榮表示，今晨平地最低氣溫在新北石門區、桃園楊梅區的18.6度，同時未來一周皆是東北季風的型態，天氣視其挾帶的水氣及冷空氣而有些微變化。今天水氣略減、低溫微升，北台灣仍偏濕涼，最低溫19度，桃園以北、東北部及東部有局部雨，北海岸及東北角雨勢較大，新竹以南午後山區偶有局部零星降雨。周二、周三(26、27日)東北季風減弱，水氣略轉乾，白天高溫略升，東半部及大台北東側近山區仍有局部短暫雨。

吳德榮表示，周四、五(28、29日)東北季風略增強，水氣不多，北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，有些微冷空氣南下，北台灣夜間低溫微降，低溫從22度降至20度，白天高溫變化不大，約24度。周六、周日(30、31日)水氣略增，大台北東側及及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大。