《櫃買市場》槓桿交易相關規章 櫃買完成修正案 08:012021/10/25 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心第10屆第4次董事、監察人聯席會議，會中通過「槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務規則」規章修正案。 櫃買中心表示，此次通過「槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務規則」規章修正案，主要是增訂開放華僑及外國人與槓桿交易商從事槓桿保證金契約交易相關規範。 櫃買台股投資論壇 外資關注 市民永續 11／2辦創櫃板登錄前籌資 #規章 #槓桿交易商 #槓桿保證金契約 #修正案 #經營 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全聯併大潤發「要改什麼名」 網曝超搞笑店名 10:112021/10/24 生活 掛牌熱 本周興櫃六連發 04:102021/10/25 證券．權證 尋找櫃買指數雙冠王 11／1登場 04:102021/10/25 證券．權證 台股10月逆轉勝 就看三關鍵 04:102021/10/24 財經要聞 實施干預措施 大陸動力煤期貨上周連續3天跌停 10:432021/10/24 兩岸 全聯吃大潤發 網友拱上市 掌門人曝2堅持 07:472021/10/24 生活 股市量縮價跌 9月證券劃撥餘額創高 恐止步 04:102021/10/24 專題周報 歐洲央行本周開會 縮債動向受矚目 04:102021/10/24 專題周報 挺太陽能 國壽投資上看300億 04:102021/10/24 財經要聞 專家傳真－持牌信託機構 數位保管最適中介橋樑 04:102021/10/25 專題周報 台灣權王－比特幣延燒 撼訊微星權證熱 04:102021/10/25 證券．權證 財經熱門新聞 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 日圓貶15年新低 國人湧換匯潮 - 財經要聞 - 工商時報 通膨炸彈快要引爆！美企業深陷2大噩夢 消費者慘了 - 財經 高雄罕見自然入宅豪邸 「遠雄琢蘊」擎天30層科工第一排 - 財經 晶圓代工價 明年全漲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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