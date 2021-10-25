洋基在季後賽被淘汰之後，王牌投手寇爾(Gerrit Cole)被爆出一個難堪的小故事，他在今年球季中曾與隊友賈登納(Brett Gardner)爭吵，原因是他不滿賈登納開了一個「黏黏球」的玩笑。大聯盟本季中途才開始取締，禁止投手在球和手上塗抹黏性物質，寇爾被外傳是黏性物質的愛用者（沒有實際證據），偏偏賈登納拿這件事開玩笑。

根據美媒NJ.com的Bob Klapisch描述，當時賈登納戴著球帽，在帽子前端塗上松焦油，看起來亮亮的，在休息室裡閒晃。賈登納最初可能是打算開個小玩笑讓寇爾放鬆一下，不料寇爾大受刺激，當面向賈登納大聲咆哮，叫他不要再鬧了，讓賈登納有點錯愕。

賈登納雖然身價不高，但他是洋基僅存的2009年冠軍成員，在休息室具有相當的威望，相較之下寇爾只是洋基的新一代成員，沒想到寇爾敢對他這位「賢拜」發脾氣。寇爾氣了一天才冷靜下來，事後他向賈登納道歉，表示自己反應過度，這件事到此為止。

寇爾從未承認使用黏性物質，那是外界對於他在大聯盟準備取締的時候，投球的轉速下滑而自然產生的懷疑。賈登納這個玩笑戳中了寇爾的心病，可能是惱羞成怒，或者寇爾是無辜的很介意被人懷疑。無論如何，寇爾今年表現不差，自責分率3.23、243次奪三振，但他在最重要的外卡戰失手，招致嚴厲的批評。