家屬向員警表示，老嫗是要去買她「心心念念」的手搖飲奶茶。（警方提供）

警方建議可隨身配戴愛心手環等，提供足資識別的聯繫方式，遇到需要協助時，可即刻與家屬聯繫。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員張雅惠日前擔服值班勤務，有位民眾稱於黎明路一段看見1名老嫗獨自1人拄著拐杖面露疲態在飲料店前左顧右盼，主動上前關心；惟老嫗始終喃喃自語，眼見無法搭上話，遂將老嫗帶至警所請求協助，警方循線幫長輩找到回家的路。

警方指出，張員見狀除提供飲用水予老嫗外，並耐心地詢問其身分資料，惟老嫗不斷嚷嚷要買飯匙回家煮飯，員警見老嫗始終答非所問，便以人臉辨識系統查詢，得知陳姓老嫗身分（42年次），趕忙通知家屬前來。

家屬向員警表示，老嫗雖患有失智症，但身體十分硬朗，喜歡拄著枴杖到處趴趴走，每次都以「買飯匙」為理由外出，其實是要去買其心心念念的手搖飲奶茶。因爲在他記憶裡家人曾買奶茶予老嫗，老嫗一喝驚為天人，自此常藉口要外出，因擔心患有糖尿病的老嫗身體狀況，家屬百般勸誡也無濟於事。

這次老嫗出門又忘了回家的路，所幸有熱心民眾和員警的協助，才能順利返家。員警建議既然老嫗常外出到處走走，不如在其出門必備的枴杖貼上聯絡方式，若有需要協助之際，也能迅速聯繫家屬。

所長江松泳表示，失智症人口在台逐年增加，提醒民眾家中若有失智症之長者，除需多加陪伴照護給予關心外，建議可隨身配戴愛心手環等提供足資識別之聯繫方式，遇到需要協助時，可即刻與家屬聯繫。

失智聯繫心心念念回家的路