立委陳柏惟罷免案23日進行投票，同意罷免票數跨過罷免門檻通過罷免，且高於不同意票，對此結果，綠營內部湧現修《選罷法》的聲浪，連總統蔡英文都表示，這幾次罷免投票，讓她感受到對於民主的發展，還有需要大家努力的地方。對此，國民黨青年黨員黃騰憲直言，「罷免門檻」是民進黨下修的，打不贏就改規則，就是輸不起。

黃騰憲昨（24日）在臉書發文表示，陳柏惟遭罷後，各種「修改罷免門檻」的聲音就開始醞釀，綠營民代從市長、立委、市議員，一個個拋出修法、檢討門檻的聲音，背後似乎是有集體意識的操作。

黃騰憲直言，首先有綠營人士稱罷免門檻太低，容易造成社會動盪？他認為，這個問題根本完全不成立，從這次刪Q投票就能看到，同意票7萬7899（51.48%），不同意票7萬3433（48.52%），投票率51.72%。這意味著，就算這次罷免案採用過去高標準的「雙21門檻」，也就是「50%以上投票率、50%以上票數同意」也是成立，哪有門檻太低的問題？

另外，還有綠營有志之士提說同意罷免低於陳柏惟票數，結果不合理？黃騰憲批，這個問題，只要反過來思考就好，為什麼當初陳柏惟以11萬2839票高票當選，這次投出來的不同意罷免只有7萬3433票？連過去2020大選中曾投給陳柏惟的選民，到了2021年就不滿意其表現了，那被罷免不就是剛剛好？如果要求同意票要超過11萬2839票，那為什麼不同意票不用？

黃騰憲指出，就算先不管當初「罷免門檻」是民進黨下修的，對於綠營上述的2個論點，他直接以「刪Q」的投票狀況打臉回去，就能知道綠營提修法，就是因為：「輸不起」。

此外，對於蔡英文23日在臉書一番話「這段時間以來的幾次罷免投票，也讓我們感受到，對於民主的發展，還有很多需要大家繼續努力的地方」。黃騰憲稱，蔡英文的表態是否意味深長？是否是吹響罷免門檻「上修」的號角？