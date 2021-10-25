宜蘭縣消防局在今天（25日）清晨5時許獲報，礁溪鄉德陽路一棟公寓的1樓冒出大量濃煙，有民眾受困請求支援，消防局派員前往搶救，警義消破壞1樓鐵窗4人，並疏散其他樓層的住戶7人，起火處為1樓廚房、房間。

礁溪公寓發生火警後，消防局派遣第一大隊、礁溪、特種、頭城、宜蘭、羅東分隊人車前往現場搶救，1樓住戶住有張姓夫妻，以及其2名兒子共4人，救災人員先從後門救出張妻，再破壞窗戶、正面鐵窗救出3人，所幸均無大礙。

消防局另外疏散其他住戶7人，起火原因由消防局人員前往調查。