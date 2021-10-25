美國經典電視影集《六人行》（friends）曾是不少人的回憶，即使距離現在已播畢17年仍受到不少人喜愛。而近日推出特別篇的《六人行》雖再度引發話題，但劇中飾演咖啡店店員的59歲男星詹姆斯邁克爾泰勒（James Michael Tyler）卻在近日驚傳癌末離世，享年59歲，讓影迷震驚不已。

詹姆斯邁克爾泰勒在喜劇《六人行》當中飾演咖啡店店員「岡瑟」（Gunther）並痴戀著由珍妮佛安妮斯頓所飾演的「瑞秋」，是個不可或缺的重要角色，也被不少影迷封為「最佳第七人」。但不久前他接受美國《今日秀》（Today Show）採訪時，卻意外透露自己被診斷出攝護腺癌末期，讓全場人相當驚訝。

詹姆斯邁克爾泰勒表示，他在2018年9月接受年度身體健康檢查時，被診斷出罹患前列腺癌，而且發現時已是第四期，雖然這三年來他不斷積極治療，施打賀爾蒙及各種抗癌藥物，但癌細胞已侵蝕到他的骨頭及脊椎，導致他下半身癱瘓，加上去年受到新冠肺炎疫情影響，使癌細胞又發生變異，讓他治療過程痛苦不已。

因此，詹姆斯邁克爾泰勒先前除了婉拒《六人行》特別篇的採訪錄影及聚會外，也在受訪時表示「你知道的，這個病將會擊敗我」，但他也希望透過公開病情，能夠讓更多人正視這個病症而拯救另一條生命。只是沒想到才經過短短幾個月，就傳出他在睡夢中離世的消息，讓不少喜愛他的粉絲相當悲痛。

事實上，除了詹姆斯邁克爾泰勒之外，《慾望城市》男星威廉葛森（Willie Garson）在9月份時，也同樣因為罹患癌症而過世，享年57歲，令許多人相當感慨。