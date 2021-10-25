眼見25日在籃網95比111不敵黃蜂比賽當中，「大鬍子」哈登竟然全場只獲1次罰球機會，籃網總教練納許不禁跳出來替他公開喊冤，「我認為哈登受到聯盟關於犯規新制的不公平對待，他成為這項新規則的『海報男孩(意指負面教材)！』」

姑且不管納許是否因為如此公開發言遭到聯盟罰款，哈登本季平均罰球次數只有3次，確實比起上季加盟籃網之後的場均7.3次罰球低上許多，畢竟聯盟針對非自然投籃動作造成犯規罰球訂出新規則，確實造成擅長「騙」罰球的哈登很不利。

「很明顯納許這種說法是正確的，但籃球仍是籃球，犯規就是犯規，我必須繼續前進，」哈登無奈表示，「我不會把此當作藉口，我會要求裁判針對他們所看到的吹判，但我已經擁有這種很不好的名聲了，所以接下來我只會越來越艱難。」

其實哈登本季碰上的麻煩，不僅只有罰球次數大減問題，他在本季3場例行賽平均發生多達5.7次，代表突然少了拒打疫苗的厄文，讓他必須花上更多時間重新適應籃網打法，才有辦法降低自己失誤次數，畢竟籃網需要他趕緊找回往日雄風。