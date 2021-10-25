土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）揚言驅逐10個西方國家大使，外交部還沒有照辦。在野黨認為，這不過是艾爾段「轉移經濟失策」的伎倆罷了。

艾爾段23日表示，已要求外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）「馬上解決這件事」；不過外交部迄未遵照指示「立刻宣布那10名大使為不受歡迎人物」。

美國、德國、丹麥、芬蘭、法國、荷蘭、瑞典、加拿大、挪威、紐西蘭大使館17日在社群媒體平台上發表聲明，要求安卡拉當局釋放卡瓦拉（Osman Kavala），強調本案使土耳其民主法治蒙塵。土耳其外交部隔天召喚這10名大使表達抗議。

商人出身的慈善家卡瓦拉未經定罪已繫獄達4年，歐洲人權法院（European Court of Human Rights）要求將他釋放。

他起先遭到與2013年舉國抗爭有關的指控，去年獲判無罪，卻旋遭2016年失敗政變有關指控。

原本參與人數不多的2013年伊斯坦堡哲吉公園（Gezi Park）抗議活動，後來演變成全國性示威，事件造成8名抗議人士和一名官員喪生。

另外，安卡拉當局指控葛蘭恐怖組織（FETO）及領導人、流亡美國的伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）策劃2016年7月15日政變。檢方指控卡瓦拉從事與此有關的間諜活動，他因而遭受調查。

「在前案獲判無罪後又以合併他案和提出新案等方式持續拖延對他進行審判，這使得尊重民主法治和土耳其司法體系透明度籠罩陰霾。」10國大使館17日聲明：「我們注意到歐洲人權法院對本案所作裁定，並且呼籲土耳其確保他即刻獲釋。」

人權團體指出，卡瓦拉受審已經成為艾爾段鎮壓異己的代名詞。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，倘若外交部照辦而真的驅逐10名大使，那將會開啟艾爾段執政19年以來對西方國家最深鴻溝。

土耳其中央銀行上週在艾爾段施壓下大砍基準利率200個基點，導致里拉幣值暴跌，創歷史新低，安卡拉當局此刻又自陷此一外交危機。主要在野黨共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）說，艾爾段正「迅速地置國家於險境」。

人權團體和西方政府都認為，卡瓦拉案是對土耳其司法獨立和法治運作的關鍵測試。

卡瓦拉22日在書面聲明中說：「既然在相關情況之下沒有公平審判的可能，我認為出席聽證、為自己進行辯護，從現在開始已毫無意義。」

伊斯坦堡智庫經濟暨外交政策研究中心（EDAM）主席烏爾根（Sinan Ulgen）說，土耳其正試圖調整外交政策，以降低近年來的緊張局勢，艾爾段此刻出此下策，顯得自相矛盾。

「我衷心期盼安卡拉當局不會真的照辦。」烏爾根推文表示，過去從來不曾這樣對待北大西洋公約組織（NATO）盟友。他說：「外交機構正竭盡全力尋求更能令人接受的解套，但是時間緊迫。」

然而，艾爾段有時會「高高舉起、輕輕放下」。

例如他2018年曾因跟華府發生爭端而要求抵制美國電子產品，結果相關商品銷售未受影響。他去年也曾批評法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）「反伊斯蘭」，要求抵制法國貨，不過後來證實他只是說說而已。

外交官員表示，今天稍晚進行的內閣會議將就是否驅逐10名大使作出決定，但是考量到可能的外交後果，安卡拉可能會設法緩和緊張。

艾爾段預定本月底在義大利羅馬的20國集團（G20）高峰會會晤美國總統拜登（Joe Biden）。

據「維也納外交關係公約」（Vienna Convention on Diplomatic Relations），任何國家可以「在任何時候，無需解釋其決定」，宣布任何外交人員為「不受歡迎人物」。遭列不受歡迎人物者會被拒絕入境，並可遣返回國；已入境者則會被下令限時自動出境。

國際貨幣基金（IMF）預測今年土耳其經濟增長9%，但是目前通貨膨脹率接近20%、貨幣里拉兌美元匯價自艾爾段上次總統勝選已貶值逾50%。

艾爾段主宰土耳其政壇近20年，但是潛在經濟危機導致2023年大選之前，執政聯盟支持度持續急遽縮減。（編輯：郭中翰）1101024