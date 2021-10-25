太空人先發投手瓦德茲。（美聯社資料照）

美國職棒世界大賽本周三（27日）上午8時開鑼，休士頓太空人於主場迎戰亞特蘭大勇士。雙方公布首戰先發投手，勇士派出37歲老投手莫頓(Charlie Morton)，太空人先發是27歲左投瓦德茲(Framber Valdez)。莫頓的前東家就是太空人，他當年目睹隊友作弊，懊悔自己無力阻止，現在他有機會再次親手收拾這群誤入歧途的前隊友。

2017年美聯冠軍戰第7場，莫頓先發5局無失分，幫助太空人淘汰洋基。接著莫頓更在世界大賽第7戰臨危受命，從第6局投到第9局僅失1分，打敗道奇而勇奪世界大賽冠軍。

莫頓後來轉投光芒，2019年他們在分區系列賽敗給太空人。然而去年美聯冠軍戰對手又是太空人，莫頓個人在冠軍戰之中兩戰兩勝皆無失分，特別是生死第7戰他摘下勝投，親手把太空人逐出季後賽。

當年太空人敲打垃圾桶作弊，莫頓表示：「我很後悔沒做任何事來阻止。」但奪冠畢竟是美好的回憶，莫頓也相信太空人後來幾年應該沒作弊了。莫頓本季年薪1500萬美元，勇士上個月給他追加1年2000萬美元，今年季後賽先發3戰累積3.77自責分率。

另一方面，太空人左投瓦德茲同樣在今年季後賽先發3場，自責分率4.20，3場最後都贏球。最勇猛一戰是在美聯冠軍戰G5對戰紅襪，瓦德茲8局僅失1分。